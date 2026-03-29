Świąteczny klimat na Alei Kwiatowej w Szczecinie. Jarmark Wielkanocny kusi mieszkańców wyjątkowymi atrakcjami

Szczeciński Jarmark Wielkanocny oferuje mnóstwo dekoracji i tradycyjnych przysmaków

Od godzin porannych sprzedawcy proponują odwiedzającym unikalne rękodzieło, ozdobne palmy, tradycyjne pisanki oraz świąteczne stroiki, a asortyment w błyskawicznym tempie znika z drewnianych lad. Spacerującym towarzyszy niezwykły aromat świeżego pieczywa, wędzonych mięs oraz naturalnych miodów i orientalnych przypraw. Przed stoiskami serwującymi ciepłe posiłki formują się długie kolejki klientów spragnionych gorących langoszy czy pieczonych potraw.

Znaczna część przechodniów odwiedza Aleję Kwiatową w poszukiwaniu ciekawych inspiracji do przystrojenia własnego stołu na nadchodzące święta. Pozostali goście stawiają przede wszystkim na relaks w wyjątkowej, wiosennej scenerii, chętnie pozując do pamiątkowych fotografii obok ogromnych pisanek czy figurek baranków rozlokowanych na całej długości alei.

Folkowa muzyka rozbrzmiewa w Alei Kwiatowej

Organizatorzy tego miejskiego wydarzenia zadbali również o odpowiednią oprawę dźwiękową, planując liczne koncerty oraz lokalne występy artystyczne. To właśnie obecność folkowych rytmów na scenie sprawia, że wszyscy zebrani błyskawicznie wpadają w pogodny i w pełni świąteczny nastrój.

Najmłodsi mieszkańcy Szczecina mogą liczyć na ogrom warsztatów i animacji

Dzieci odwiedzające szczecińskie stoiska zdecydowanie nie mogą narzekać na brak fascynujących zajęć. W specjalnych strefach prowadzone są kreatywne warsztaty zdobienia jajek, przygotowywania palm oraz szykowania wielkanocnych koszyków. Animatorzy organizują dla maluchów różnorodne konkursy i zmagania ruchowe, podczas gdy stanowiska do malowania buzi przeżywają istne oblężenie.

Ekologiczna akcja w trakcie Jarmarku Wielkanocnego w Szczecinie

W trakcie trwania imprezy realizowana jest ciekawa inicjatywa pod hasłem „Zerwij z foliówką – odbierz materiałówkę”. Szczecinianie mogą oddawać bezużyteczne plastikowe reklamówki, otrzymując w zamian praktyczne torby wielokrotnego użytku wykonane z bawełny. Zgromadzone w ten sposób odpady zostaną w przyszłości wykorzystane do przeprowadzenia proekologicznych zajęć edukacyjnych na miejskich bulwarach.

Harmonogram funkcjonowania jarmarku: