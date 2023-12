Kiedy to się skończy?

Na dużym dziedzińcu stanęła ogromna żywa choinka, która została udekorowana setkami kolorowych światełek i gwiazdami. Pojawiły się również liczne dekoracje świetlne. Efektowne iluminacje zdobią również mały dziedziniec. Wyjątkowego, wręcz bajkowego klimatu dodaje również śnieg, który w ostatnim czasie obficie sypał w Szczecinie. Mimo, iż jest skromniej, niż w latach ubiegłych, iluminacje robią wrażenie na mieszkańcach i turystach, którzy na ich tle chętnie robią sobie pamiątkowe zdjęcia.

Świąteczne iluminacje będą doskonałym tłem do wydarzenia, które odbędzie się na Zamku Książąt Pomorskich w dniach 9-10 grudnia. Podczas kiermaszu świątecznego "Smaki Pomorza Zachodniego" będzie można zaopatrzyć się nie tylko w produkty regionalne i wyroby rękodzieła, ale też wziąć udział w licznych wydarzeniach artystycznych. Na zamkowej scenie odbywać się będą koncerty, konkursy i animacje dla najmłodszych. Będzie to również okazja, by spotkać Świętego Mikołaja. Więcej informacji można znaleźć tutaj.