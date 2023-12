"Małżeństwo osób, które świadomie skłamały jest nieważne"

Ślub to jedna z najpiękniejszych chwil w życiu wielu ludzi. Przysięgają sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a także - o czym nie wszystkim pamiętają - wydanie na świat i wychowanie potomstwa. Podczas ceremonii w kościele ksiądz zadaje nowożeńcom kilka pytań, a jedno z nich brzmi: "Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy?", na które oboje powinni odpowiedzieć: "Chcemy". Jednak wiele małżeństw świadomie podejmuje decyzję o tym, że nie będą mieli dzieci. Czy jest to złamaniem przysięgi i jednocześnie grzechem? Odpowiedzi na to pytanie udzielił w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP.

- W istotę sakramentu małżeństwa wpisana jest otwartość na życie, która jest również potrzebna dla stwierdzenia jego ważności. Sam sakrament z góry zakłada, że przyjmują go osoby stojące w prawdzie wobec Boga. Małżeństwo osób, które świadomie skłamały jest nieważne - mówi ks. Wielądek w rozmowie z KAI. - Jeśli ktoś przygotowywał się do sakramentu małżeństwa, wie jakie są jego założenia. Pytanie o dzieci pojawia się także w protokole, który każda para musi spisać. Nie ma możliwości, żeby ktoś wstąpił w związek małżeński nieświadomy tego założenia.

Sytuacja finansowa lub wojna usprawiedliwia brak potomstwa?

Są jednak sytuacje, gdy małżonkowie, którzy wcześniej planowali mieć dzieci, z pewnych przyczyn zmieniają zdanie i ostatecznie decydują się, że nie będą posiadali potomstwa. Mogą to być kwestie finansowe lub np. zupełnie nieoczekiwane wydarzenia, do których można m.in. zaliczyć wybuch wojny.

- Dziecko jest owocem miłości. Pismo Święte mówi, że tam gdzie jest miłość znika lęk - odpowiada duchowny. Odnośnie kwestii materialnej dodaje: - Takie sytuacje oczywiście też istnieją. Każda para musi stanąć przed Bogiem i zadać sobie pytanie, na ile brak otwartości na życie jest uzasadniony, a na ile jest wynikiem naszego egoizmu.

Czy w takiej sytuacji rzeczywiście sakrament małżeństwa jest nieważny? Mimo, iż do "rozwodów kościelnych" dochodzi niezwykle rzadko, brak potomstwa może mieć wpływ na korzystny wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nie wiadomo jednak o przypadkach, gdy brak potomstwa był główną przyczyną unieważnienia sakramentu.

