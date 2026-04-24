Superbohaterowie żegnają Łukasza Litewkę. "Będziesz z nami już na każdej kolejnej misji. Niech MOC będzie z Tobą"

Tragiczna śmierć posła

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze. Według ustaleń policji kierowca auta zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia. 36‑letni poseł i społecznik zginął na miejscu. Śledczy badają dokładny przebieg wypadku, a kierowca został zatrzymany do dalszych czynności.

„Łukaszu, będziesz z nami na każdej misji”. Wzruszający wpis Ligi Superbohaterów

Liga Superbohaterów opublikowała poruszający wpis, w którym wspomina wspólne działania z posłem:

„Chcielibyśmy żeby to była nieprawda... Dzięki Łukaszowi mogliśmy spełnić ostatnie życzenie Wojtusia. (…) Przekonaliśmy się, jak wiele miał w sobie empatii, dobra i miłości do ludzi. (…) Łukasz pomógł niezliczonej liczbie dzieci, dorosłych i zwierząt. (…) Łukaszu, będziesz z nami już na każdej kolejnej misji. Niech MOC będzie z Tobą.”

To właśnie z jego inicjatywy w siedzibie stowarzyszenia pojawiła się nowoczesna drukarka 3D, dzięki której wolontariusze mogą tworzyć spersonalizowane gadżety i protezy dla chorych dzieci, spełniając ich marzenia w najbardziej namacalny sposób.

Pod postem pojawiły się setki komentarzy. Oto kilka z nich – pełnych żalu, ale też wdzięczności:

„Wyrazy współczucia dla rodziny. Był to człowiek, którego będzie naprawdę brakować w Polsce.” „Dziękuję Ci za to, że byłeś prawdziwy, do bólu szczery. (…) Nigdy nie przeszedłeś obok bólu obojętnie.” „Wierzę, że powstanie fundacja jego imienia. Niebo zyskało pięknego anioła.” „Połączył wiele serc… Teraz jest ze swoimi podopiecznymi.” „Życie jest niesprawiedliwe – mógł jeszcze tyle zrobić.” „Dobry człowiek, wielkie serce… jakie to niesprawiedliwe.”

Kim jest Liga Superbohaterów?

Liga Superbohaterów to szczecińskie stowarzyszenie, które od lat pomaga chorym dzieciom – szczególnie tym walczącym z nowotworami. Organizują wizyty „superbohaterów” w szpitalach, spełniają marzenia najmłodszych, wspierają rodziny w kryzysie i prowadzą liczne akcje charytatywne. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom dostarczają sprzęt medyczny, organizują zbiórki i tworzą wyjątkowe chwile dla dzieci, które na co dzień zmagają się z bólem i strachem.

To właśnie do nich Łukasz Litewka przyjechał z defibrylatorem i wsparciem od Kuchni Vikinga. To dzięki niemu w siedzibie stowarzyszenia stanęła nowoczesna drukarka 3D, która pomaga spełniać marzenia małych pacjentów.

Odszedł człowiek, który naprawdę pomagał

Dla Ligi Superbohaterów Łukasz Litewka nie był politykiem. Był kimś, kto widział cierpienie i reagował. Kto nie kalkulował, nie pozował do zdjęć, nie szukał poklasku. Kto po prostu pomagał – dzieciom, dorosłym, zwierzętom.

„Łukasz zostawił po sobie ogrom dobra” – napisali. I trudno o bardziej prawdziwe słowa.

