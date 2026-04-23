Szczecin pamięta o olimpijczykach. Przed halą Enea Arena powstaje aleja gwiazd

Wkrótce oficjalne otwarcie

Uroczyste otwarcie Alei Szczecińskich Olimpijczyków zaplanowano na 5 maja o godzinie 10:00. W wydarzeniu mają wziąć udział sportowcy, młodzież oraz przedstawiciele władz miasta. Odsłonięty zostanie również pylon z nazwiskami ponad 80 uczestników igrzysk związanych ze Szczecinem.

Dlaczego właśnie tutaj?

Lokalizacja nie jest przypadkowa. Aleja powstaje tuż obok Ronda Szczecińskich Olimpijczyków, a hala Enea Arena to jeden z największych obiektów sportowych w mieście. Całość jest częścią większego projektu „odbetonowania” placu przed halą – pojawiły się tu nowe drzewa, krzewy, trawy ozdobne i ławki. To zwycięski projekt SBO 2023, zgłoszony przez Ilonę Milewską, Mateusza Gierygę i Patryka Jaskulskiego.

Kogo uhonorowano? Najważniejsze nazwiska

Na tablicach wmurowanych w chodnik znalazły się nazwiska medalistów olimpijskich i paraolimpijskich, którzy przez lata rozsławiali Szczecin na arenie międzynarodowej. Wśród nich m.in.:

Marek Kolbowicz i Konrad Wasielewski – złoci medaliści olimpijscy z Pekinu 2008 (wioślarstwo),

Patryk Dobek – brązowy medalista igrzysk w Tokio 2020 (lekkoatletyka),

Daniel Jędraszko i Paweł Baraszkiewicz – wybitni kajakarze, medaliści igrzysk,

Wiesław Maniak – srebrny medalista z Tokio 1964 (sprint),

Henryk Wawrowski, Dariusz Adamczuk, Dariusz Szubert – piłkarze, medaliści olimpijscy,

Renata Chilewska, Natalia Partyka, Patryk Chojnowski, Rafał Wilk – paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści.

To tylko część uhonorowanych – łącznie w alei znalazło się ponad 20 tabliczek.

Projekt z SBO: od pomysłu do realizacji

Pomysł „Zielonej Alei Gwiazd Szczecińskiego Sportu” zwyciężył w SBO 2023. Początkowo zakładano, że każdemu sportowcowi będzie towarzyszyć własne drzewo, jednak ostatecznie zdecydowano się na tablice w nawierzchni placu. Inwestycja jest częścią szerokiego planu zazieleniania przestrzeni wokół Enea Areny.

Ile to kosztowało?

W dokumentach budżetowych miasta na realizację projektu zabezpieczono 1,9 mln zł. Kwota obejmuje zarówno odbetonowanie placu, jak i stworzenie nowej, zielonej przestrzeni publicznej wraz z aleją.

Symboliczne miejsce dla sportowego Szczecina

Aleja Szczecińskich Olimpijczyków to nie tylko inwestycja infrastrukturalna. To także symboliczne uhonorowanie sportowców, którzy przez dekady budowali markę Szczecina w świecie sportu. Wreszcie powstało miejsce, które łączy historię, emocje i przestrzeń publiczną.

