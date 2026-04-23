Szczecin pamięta o olimpijczykach. Przed halą Enea Arena powstaje aleja gwiazd

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-04-23 13:34

Przed halą Enea Arena przy ul. Szafera w Szczecinie powstaje nowe, symboliczne miejsce na sportowej mapie miasta. Aleja Szczecińskich Olimpijczyków – inwestycja zrealizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – jest już praktycznie gotowa. Choć oficjalne otwarcie dopiero przed nami, mieszkańcy mogą już oglądać tablice z nazwiskami medalistów związanych ze Szczecinem.

Przed halą Enea Arena powstaje Aleja Szczecińskich Olimpijczyków
Przed halą Enea Arena powstaje Aleja Szczecińskich Olimpijczyków Przed halą Enea Arena powstaje Aleja Szczecińskich Olimpijczyków Przed halą Enea Arena powstaje Aleja Szczecińskich Olimpijczyków Przed halą Enea Arena powstaje Aleja Szczecińskich Olimpijczyków
Wkrótce oficjalne otwarcie

Uroczyste otwarcie Alei Szczecińskich Olimpijczyków zaplanowano na 5 maja o godzinie 10:00. W wydarzeniu mają wziąć udział sportowcy, młodzież oraz przedstawiciele władz miasta. Odsłonięty zostanie również pylon z nazwiskami ponad 80 uczestników igrzysk związanych ze Szczecinem.

Dlaczego właśnie tutaj?

Lokalizacja nie jest przypadkowa. Aleja powstaje tuż obok Ronda Szczecińskich Olimpijczyków, a hala Enea Arena to jeden z największych obiektów sportowych w mieście. Całość jest częścią większego projektu „odbetonowania” placu przed halą – pojawiły się tu nowe drzewa, krzewy, trawy ozdobne i ławki. To zwycięski projekt SBO 2023, zgłoszony przez Ilonę Milewską, Mateusza Gierygę i Patryka Jaskulskiego.

Kogo uhonorowano? Najważniejsze nazwiska

Na tablicach wmurowanych w chodnik znalazły się nazwiska medalistów olimpijskich i paraolimpijskich, którzy przez lata rozsławiali Szczecin na arenie międzynarodowej. Wśród nich m.in.:

  • Marek Kolbowicz i Konrad Wasielewski – złoci medaliści olimpijscy z Pekinu 2008 (wioślarstwo),
  • Patryk Dobek – brązowy medalista igrzysk w Tokio 2020 (lekkoatletyka),
  • Daniel Jędraszko i Paweł Baraszkiewicz – wybitni kajakarze, medaliści igrzysk,
  • Wiesław Maniak – srebrny medalista z Tokio 1964 (sprint),
  • Henryk Wawrowski, Dariusz Adamczuk, Dariusz Szubert – piłkarze, medaliści olimpijscy,
  • Renata Chilewska, Natalia Partyka, Patryk Chojnowski, Rafał Wilk – paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści.

To tylko część uhonorowanych – łącznie w alei znalazło się ponad 20 tabliczek.

Projekt z SBO: od pomysłu do realizacji

Pomysł „Zielonej Alei Gwiazd Szczecińskiego Sportu” zwyciężył w SBO 2023. Początkowo zakładano, że każdemu sportowcowi będzie towarzyszyć własne drzewo, jednak ostatecznie zdecydowano się na tablice w nawierzchni placu. Inwestycja jest częścią szerokiego planu zazieleniania przestrzeni wokół Enea Areny.

Ile to kosztowało?

W dokumentach budżetowych miasta na realizację projektu zabezpieczono 1,9 mln zł. Kwota obejmuje zarówno odbetonowanie placu, jak i stworzenie nowej, zielonej przestrzeni publicznej wraz z aleją.

Symboliczne miejsce dla sportowego Szczecina

Aleja Szczecińskich Olimpijczyków to nie tylko inwestycja infrastrukturalna. To także symboliczne uhonorowanie sportowców, którzy przez dekady budowali markę Szczecina w świecie sportu. Wreszcie powstało miejsce, które łączy historię, emocje i przestrzeń publiczną.

Przed halą Enea Arena powstaje Aleja Szczecińskich Olimpijczyków
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

