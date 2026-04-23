Zagrał z fotela i zgarnął fortunę! Wielkie szczęście Polaka w Eurojackpot

Wygrana bez wychodzenia z domu

W poniedziałkowym losowaniu Eurojackpot (21 kwietnia) szczęśliwiec z Polski zgarnął wygraną IV stopnia – 674 340,70 zł. Co najciekawsze, zagrał online, nie ruszając się z fotela.

To nie jedyne trafienia tego dnia:

2 wygrane II stopnia (ponad 3 mln euro) padły w Niemczech i Hiszpanii,

5 wygranych III stopnia (ponad 156 tys. euro) trafiło do graczy z Chorwacji, Norwegii, Grecji, Niemiec i Szwecji.

Wylosowane liczby 21 kwietnia to: 31, 32, 36, 39, 47 oraz 7 i 8.

To pokazuje, że szczęście naprawdę może przyjść wszędzie. Coraz więcej graczy wybiera grę online. To wygodne, szybkie i – jak widać – może przynieść naprawdę imponujące efekty – informuje Totalizator Sportowy.

Co można zrobić z ponad 670 tys. zł?

Kwota wygranej robi wrażenie. Na co można ją przeznaczyć? Oto kilka realnych możliwości:

Nowe mieszkanie w wielu polskich miastach – kawalerka lub nawet większe M2.

Samochód z wyższej półki – nowa hybryda, SUV albo sportowy model.

Rok lub dwa życia bez pracy – spokojne podróże, odpoczynek, realizacja pasji.

Egzotyczne wakacje – Malediwy, Japonia, USA, a nawet kilka takich wyjazdów.

Inwestycje – lokaty, obligacje, pierwsze kroki w świecie nieruchomości.

Jak mówią eksperci rynku finansowego, jest to kwota, która pozwala odetchnąć, zabezpieczyć przyszłość i spełnić kilka dużych marzeń naraz.

Zasady gry w Eurojackpot

Eurojackpot to europejska gra liczbową, w której bierze udział kilkanaście krajów.

Gracz typuje 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12.

Wygrane zaczynają się już od trafienia kilku liczb, a najwyższa pula może sięgać nawet 500 mln zł.

Losowania odbywają się w każdy wtorek i piątek.

Kupony można kupić w kolekturach lub online, co – jak widać – potrafi przynieść szczęście.

Kumulacja rośnie!

Kolejne losowanie Eurojackpot już w piątek, 24 kwietnia. Do wygrania aż 150 milionów złotych.

Może tym razem to właśnie kolejny polski multimilioner uśmiechnie się do ekranu komputera lub telefonu, ewentualnie odwiedzi najbliższą kolekturę Lotto?

11

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie