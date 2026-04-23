Pogoda dla Szczecina: 24-26 kwietnia 2026

Nadchodzący weekend w Szczecinie przyniesie prawdziwie dynamiczną zmianę aury. Mieszkańcy mogą spodziewać się huśtawki temperatur – od niemal letniego ciepła po wyraźny chłód. Piątek zapowiada się pogodnie, jednak sobota i niedziela to już zupełnie inna historia, z silniejszym wiatrem i niższymi wartościami na termometrach. Mimo to przez większość czasu na niebie dominować będzie słońce.

Słoneczny i bardzo ciepły piątek

Piątek, 24 kwietnia, będzie zdecydowanie najcieplejszym i najbardziej pogodnym dniem weekendu. Temperatura w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 17 stopni Celsjusza, co stworzy doskonałe warunki do aktywności na zewnątrz. Noc z kolei będzie chłodna, z temperaturą minimalną w okolicach 4°C, zapowiadając dużą dobową amplitudę. Przez cały dzień na niebie nie pojawią się żadne chmury. Warunki dopełni łagodny wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s.

Sobota: początek zmian i silniejszy wiatr

W sobotę mieszkańcy Szczecina odczują pierwszą zapowiedź nadchodzącego ochłodzenia, a pogoda stanie się bardziej dynamiczna. Chociaż wciąż będzie dość ciepło, z maksymalną temperaturą sięgającą 16°C, to na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie. Kluczową zmianą będzie jednak wiatr, który gwałtownie przybierze na sile. Jego średnia prędkość wzrośnie do około 7 m/s, przez co temperatura odczuwalna może być znacznie niższa. Tego dnia może też symbolicznie pokropić, choć prognozowana suma opadów jest znikoma.

Chłodna i pogodna niedziela

Niedziela, 26 kwietnia, przyniesie apogeum weekendowego ochłodzenia. To będzie zdecydowanie najzimniejszy dzień. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 10 stopni Celsjusza, co oznacza spadek o 7 stopni w porównaniu do piątku. Nocą temperatura spadnie do zaledwie 2°C. Mimo niskiej temperatury, pogoda będzie słoneczna – niebo znów stanie się bezchmurne. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, ale wciąż będzie odczuwalny, osiągając prędkość około 5 m/s. Niedziela upłynie całkowicie bez opadów deszczu.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Piątkowa, niemal letnia aura, będzie idealna na dłuższe spędzanie czasu na świeżym powietrzu i korzystanie z uroków miasta w pełnym słońcu. Sobota, mimo że wciąż dość ciepła, przyniesie silny wiatr, który może być uciążliwy podczas spacerów w otwartych przestrzeniach. Warto wybrać miejsca osłonięte od wiatru. Z kolei chłodna, ale pogodna niedziela to dobra okazja na krótki, orzeźwiający spacer, pod warunkiem cieplejszego ubioru. Słoneczna pogoda z pewnością zachęci do wyjścia z domu, nawet mimo niższej temperatury.

Dane pogodowe: OpenWeather

