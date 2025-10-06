Nowa jednostka zastąpi wysłużoną "Galaktykę"

Nowy statek ma zastąpić wysłużoną „Galaktykę”, zbudowaną w 1975 roku. Będzie wyposażony w nowoczesny żuraw, kabestan oraz powiększony pokład roboczy, umożliwiający obsługę boi nawigacyjnych o masie do 4,5 tony oraz kotwic ważących nawet 1,5 tony. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, podkreślił, że małe zanurzenie jednostki jest kluczowe dla obsługi ponad 200 pław na różnych akwenach.

- To jest istotne, żeby to zanurzenie było małe, ponieważ ma obsługiwać ponad 200 pław, nie tylko przy torze wodnym Świnoujście – Szczecin, ale również na mniejszych torach, których mamy dużo w rejonie Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego – wyjaśnił Zdanowicz.

Ponadto, statek będzie mógł uczestniczyć w akcjach przeciwlodowych, pomagać w gaszeniu pożarów oraz w awaryjnym holowaniu, co zwiększa jego wszechstronność.

Kooperacja i plany na przyszłość Stoczni Wulkan

Budowa stawiacza pław jest realizowana w kooperacji z firmami Elektryka Morska ze Szczecina oraz Seatech Engineering z Gdańska, która wykonała projekt jednostki. Prezes Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”, Radosław Kowalczyk, zapowiedział, że kadłub będzie gotowy na przełomie roku, a odbiór jednostki planowany jest na koniec 2026 roku.

Wiceminister Marchewka i prezes Kowalczyk podkreślali, że odbudowa przemysłu stoczniowego w Szczecinie była możliwa dzięki zaangażowaniu państwa, współpracy stoczni Wulkan z FRS i prywatnymi przedsiębiorstwami, a także dzięki odpowiednim działaniom restrukturyzacyjnym i profesjonalnemu zarządzaniu. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, FRS został dokapitalizowany kwotą 240 mln zł, by stocznia Wulkan oraz Morska Stocznia Remontowa Gryfia mogły unowocześniać infrastrukturę i realizować kontrakty.

Urząd Morski w Szczecinie inwestuje w rozwój

Urząd Morski w Szczecinie nie poprzestaje na budowie stawiacza pław. Planowana jest budowa pogłębiarki o długości 80 metrów i ładowni o pojemności około 3 tysięcy metrów sześciennych. Wojciech Zdanowicz poinformował, że ogłoszenie zwycięzcy przetargu planowane jest na październik, a podpisanie umowy w listopadzie, jeśli nie będzie odwołań.

Oferty w przetargu złożyły dwa podmioty: Stocznia Partner w konsorcjum ze Stocznią Szczecińską Wulkan i stocznią Neptun z Holandii oraz Remontowa Shipbuilding SA z Gdańska.

Znaczenie stawiacza pław dla regionu

Stawiacz pław jest kluczową jednostką do instalowania i konserwacji znaków nawigacyjnych, które są niezbędne dla bezpiecznej żeglugi. Urząd Morski w Szczecinie obsługuje ponad 200 znaków nawigacyjnych i ponad 300 pław. Na torze wodnym Szczecin – Świnoujście znajduje się około 120 znaków stałych i około 200 pław, które wyznaczają tor, miejsca niebezpieczne oraz granice akwenów. Obecnie stawianiem znaków nawigacyjnych zajmują się „Galaktyka” i „Syriusz” w Szczecinie oraz „Planeta I” i „Malwina I” w Świnoujściu.

