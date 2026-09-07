Starszy mężczyzna nagle stracił przytomność w pociągu Intercity. Liczyła się każda sekunda. Na pomoc ruszył policjant

Nagły dramat w wagonie

Do zdarzenia doszło 24 sierpnia, około godziny 14.30, w pociągu IC 134 relacji Przemyśl – Świnoujście. Przez radiowęzeł nadano komunikat z prośbą o pilną pomoc medyczną i informację, czy na pokładzie znajduje się lekarz. W korytarzu wagonu restauracyjnego leżał na wznak starszy mężczyzna, głęboko nieprzytomny.

Nadkom. dr Michał Kurdziel, będący po służbie, natychmiast ruszył we wskazane miejsce. Ocenił stan pasażera, udrożnił drogi oddechowe, ułożył go w pozycji bezpiecznej i okrył kocem ratunkowym. Przez kolejne minuty monitorował funkcje życiowe mężczyzny, wiedząc, że konieczna jest jak najszybsza pomoc specjalistyczna.

Skoordynowana akcja i walka o czas

Załoga pociągu potwierdziła wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, który miał czekać na najbliższej stacji. Około godziny 14.45 skład zatrzymał się w Głogowie, gdzie ratownicy przejęli nieprzytomnego pasażera.

Policjant przekazał im szczegółowe informacje o stanie mężczyzny oraz o czynnościach podjętych na pokładzie pociągu. Pomógł również w bezpiecznym transporcie poszkodowanego do karetki. W chwili przekazania pacjent nadal nie odzyskał przytomności.

Gotowość do pomocy poza służbą

Zachodniopomorska policja podkreśla, że ta interwencja jest przykładem, iż służba nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Wiedza, doświadczenie i opanowanie nadkom. dr. Michała Kurdziela pozwoliły zapewnić nieprzytomnemu pasażerowi realną szansę na przetrwanie do czasu przyjazdu ratowników.

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Quiz. Czy potrafisz udzielić pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Musisz zadzwonić po pogotowie. Który numer wybierzesz? 997 998 999 Następne pytanie