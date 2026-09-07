Urządzenia ratujące życie trafią do pojazdów komunikacji miejskiej. To był pomysł samych mieszkańców

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-07 8:13

Szczecińska komunikacja miejska stanie się mobilną siecią urządzeń ratujących życie. Do końca roku w autobusach i tramwajach pojawią się zestawy AED, dzięki którym nawet osoby bez wiedzy medycznej będą mogły pomóc w sytuacji zatrzymania krążenia. To efekt zwycięskiego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Miliony na bezpieczeństwo

W piątek, 4 września podpisano umowę, na mocy której Urząd Województwa Zachodniopomorskiego przekaże miastu 3,2 mln zł na zakup defibrylatorów.

– Kontynuujemy realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – podkreśla Bartosz Brożyński, I Wicewojewoda Zachodniopomorski. – Podpisaliśmy dzisiaj z Prezydentem Szczecina umowę, w ramach której zakupione zostaną defibrylatory AED, które zostaną zainstalowane w pojazdach komunikacji miejskiej. Życzę jak najszybszej realizacji tego projektu.

Obecnie w Szczecinie działa 77 ogólnodostępnych zestawów AED w ramach Zachodniopomorskiej Sieci Defibrylatorów organizowanej przez WOPR.

Setki urządzeń w autobusach i tramwajach

Miasto już ogłosiło postępowanie na zakup i montaż 274 zestawów AED.

– Wspólnie z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego ogłosiliśmy już postępowanie na zakup i montaż 274 zestawów AED, które ma doprowadzić do wyłonienia wykonawcy – mówi Łukasz Kadłubowski, Zastępca Prezydenta Szczecina. – To pokłosie zwycięskiego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026, za który dziękuję autorom. W 205 autobusach SPAD i SPAK oraz 69 tramwajach do końca roku zostaną zainstalowane urządzenia ratujące życie. Zakładamy, że inicjatywa będzie rozwijana, że to początek jeszcze większego działania.

Kadłubowski dodaje, że dostępność AED w mieście wzrośnie o prawie 350%. Oferty w przetargu można składać do 29 września.

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AED na każdym osiedlu

Miasto zapowiada również montaż kolejnych defibrylatorów w przestrzeni publicznej.

– Miasto Szczecin przykłada wielką wagę do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej – zaznacza Mirosław Pieczykolan, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego. – W tym roku zamontujemy również na terenie miasta defibrylatory, które będą dostępne dla mieszkańców na każdym osiedlu. O każdej porze, gdy tylko będzie taka potrzeba.

Pomysł strażaków z OSP Gryf

Projekt „Bezpieczne serce Szczecina – AED w komunikacji miejskiej” zgłosili strażacy z OSP Gryf. Zakłada on wyposażenie 102 autobusów SPA Klonowica, 103 autobusów SPA Dąbie oraz 69 tramwajów w półautomatyczne defibrylatory. W ramach zadania przewidziano także kampanię informacyjną i oznakowanie pojazdów.

– Razem ze współautorami myśleliśmy, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i wybraliśmy inicjatywę w ramach SBO 2026 – mówi Aleksander Czerniak, prezes OSP Gryf. – Pierwotnie planowaliśmy umiejscowić AED w przestrzeni publicznej, ale obawialiśmy się trochę, czy to najlepsze rozwiązanie. Postanowiliśmy, że lepszym pomysłem jest montaż ich w pojazdach komunikacji miejskiej. Trzymamy kciuki, by prawie wszystkie autobusy do końca roku zostały wyposażone w zestawy AED.

Czerniak podkreśla, że dzięki temu w mieście powstanie sieć mobilnych urządzeń docierających w różne zakątki Szczecina.

Jak działa AED?

Zestaw AED to przenośne urządzenie medyczne, które w przypadku zatrzymania akcji serca potrafi przeprowadzić użytkownika krok po kroku przez procedurę ratunkową. Inteligentny defibrylator analizuje rytm serca i instruuje, kiedy należy wykonać defibrylację.

Strażak Aleksander Czerniak z defibrylatorem AED. Na miniaturze urządzenie w autobusie. O projekcie czytaj na SE Szczecin.
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