Spacerowali po plaży i znaleźli prawdziwy skarb. Wystarczyło patrzeć pod nogi

Spacerowali nad Bałtykiem, znaleźli prawdziwy skarb!

Małżonkowie spacerowali wzdłuż brzegu, gdy nagle, dosłownie pod ich nogami, pojawił się okazały kawałek bursztynu, mieniący się pięknymi kolorami. Bryła była ogromna, miała wielkość dłoni. "Małżonkowie stanęli i aż nie dowierzali, ale ogromnie się ucieszyli z takiego znaleziska" - relacjonuje "Dziennik Bałtycki".

Po zważeniu okazało się, że znaleziony kawałek bursztynu waży aż 140 gramów. To niezwykle rzadkie znalezisko i wyjątkowa pamiątka znad morza, która będzie przypominać o tym - jak się okazało - wyjątkowym spacerze.

Co można zrobić z bursztynu?

Bursztyn bałtycki jest najbardziej ceniony w jubilerstwie. Jego fragmenty często są elementem pierścionków, kolczyków czy wisiorków. Bursztyn może być również surowcem wykorzystywanym w produkcji tworzyw sztucznych. Od setek lat stosowany jest też w medycynie niekonwencjonalnej, a także w farmacji i kosmetyce jako składnik kremów, mydeł, peelingów czy maseczek.

Bursztyn posiada właściwości antybakteryjne, które m.in. ułatwiają gojenie ran. Wpływa również na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, wzmaga wydzielanie żółci. Ma także właściwości uspokajające.

Największa znaleziona bryła bursztynu bałtyckiego ważyła prawie 10 kilogramów.

Jak odróżnić bursztyn od kamienia?

Bursztyn często może być pomylony z innymi kamieniami o podobnej barwie, kawałkami szkła, a nawet plastiku. Jest jednak prosty sposób, by sprawdzić czy to, co znaleźliśmy na plaży jest prawdziwym "złotem Bałtyku". Jak informuje Muzeum Bursztynu w Jarosławcu, najpopularniejszym sposobem na sprawdzenie autentyczności bursztynu jest wrzucenie bryłki do osolonej wody. "Dodaj i wymieszaj 2-3 łyżki soli na szklankę wody, a następnie wrzuć znalezioną bryłkę. Jeśli pływa po powierzchni to pierwsza jaskółka, że znaleziona bryłka jest bursztynem!" - czytamy na stronie internetowej muzeum.

