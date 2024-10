Szmaty zablokowały przepompownię ścieków w Szczecinie

Szybka interwencja służb i organizacja przepompowni zapobiegła poważnemu przelaniu się ścieków, który mógł doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Chwilowa awaria naszej przepompowni ścieków została spowodowana tym, że urządzenie zostało zablokowane przez szmaty, które trafiły do sieci kanalizacyjnej.

- Zepsuta pompa została przywieziona do warsztatu z naszej placówki na ulicy Widokowej - tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. - Przepompownia tam znajdująca się pompuje ścieki z części północy Szczecina.

Brak reakcji lub zaniedbanie służb mogłoby doprowadzić do bardzo groźnych skutków.

- Problemy z wybiciem ścieków w domach czy na ulicy byłyby najmniejszym z nich - dodaje Hanna Pieczyńska.

Wodociągi apelują: toaleta to nie śmietnik!

Przedstawiciele ZWiK nieustannie apelują o rozsądek i przypominają, że toaleta i kratki kanalizacyjne to nie śmietnik.

- Niestety nieumiejętne korzystanie z toalet i wrzucanie śmieci do systemu kanalizacji powoduje awarie i problemy nie tylko w domach, ale także w infrastrukturze sanitarnej i samej oczyszczalni - podkreśla rzeczniczka ZWiK. - Nawet niewinna chusteczka nawilżana naszych niewinnych dzieci może stać się groźnym wrogiem w drodze pomiędzy ciałem, a oczyszczalnią, a co dopiero stare szmaty.

Hanna Pieczyńska podkreśla, że takie materiały, jeżeli nie zatkają po drodze światła kanału, to z pewnością w pewnym momencie trafią na pompownie ścieków, a tam potrafią tak zapchać urządzenia, że nie są one w stanie pompować ścieków i dochodzi do awarii.

- Może to prowadzić do zalań fekaliami najniżej podłączonych nieruchomości w zlewni - tłumaczy rzeczniczka.

Niestety wiele osób traktuje sieć kanalizacyjną jako alternatywę dla kosza na odpady. Do toalet wyrzucane są także worki foliowe i reklamówki, tampony, podpaski, patyczki kosmetyczne. To jednak nie koniec listy. Do sieci trafia bowiem także gruz, cement, lakiery i inne chemikalia.

- Zdecydowana większość tych niepożądanych śmieci dostaje się do kanalizacji z naszych muszli klozetowych bądź zlewów kuchennych - informuje Hanna Pieczyńska. - Większe odpady wrzucane są po odsunięciu włazu bezpośrednio do studni kanalizacyjnych. Z kanalizacji wyjmowaliśmy już między innymi głowy zwierząt i elektrośmieci, w tym telewizor.

Rzeczniczka wodociągów przypomina, że nieumiejętne korzystanie z toalety może stwarzać problemy w domach, ale generuje tak niepotrzebne koszty ekip ZWiK.

- Pompownia wymaga zatrzymania i czyszczenia, często konieczne jest usuwanie zatorów - tłumaczy Hanna Pieczyńska. - Jakie mogą być skutki zatkania? Cofnięcie ścieków i zalanie mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków to szczególnie odpady typu chemicznego negatywnie wpływają na prace ciągu biologicznego.

Nigdy nie wrzucaj tego do toalety!

