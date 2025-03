Gdy usłyszysz "bileciki do kontroli", uśmiechnij się - będziesz w oku kamery

Śliwin. Jedna osoba zginęła w wybuchu butli z gazem

Jedna osoba nie żyje, druga wyszła z całego zdarzenia bez szwanku - to bilans wybuchu w Śliwinie pod Gryficami w województwie zachodniopomorskim. Jak informuje RMF FM, w poniedziałek, 3 marca, ok. godz. 21.30 eksplodowała tam butla z gazem. Wedle nieoficjalnych doniesień stacji do tragedii doszło w momencie, gdy dwóch mężczyzn konstruowało petardę domowej roboty, ale tych wieści nie potwierdza na razie policja.

- W sprawie szczegółowych informacji na temat wybuchu prosimy o kontakt z rzecznikiem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie - powiedział "Super Expressowi" kom. Zbigniew Frąckiewicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

Na miejsce zadysponowano ponadto 3 zastępy straży pożarnej, ale KP PSP w Gryficach również nie komentuje tego, co wydarzyło się w Śliwinie. Jak przekazał naszej redakcji kpt. inż. Łukasz Góralski, rzecznik strażaków z Gryfic, ich działania ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i oświetlania go na czas pracy policji i prokuratury.

