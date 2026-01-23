Skontrolowali schroniska dla zwierząt w całym regionie. Wyniki zaskakują

Służby weterynaryjne skontrolowały schroniska w Zachodniopomorskiem. Jakie są wyniki kontroli?

Kontrole schronisk dla zwierząt zostały przeprowadzone w całej Polsce na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz głównego lekarza weterynarii, pod kątem zapewnienia zwierzętom właściwych warunków w związku z panującymi mrozami i trudną sytuacją pogodową. W województwie zachodniopomorskim sprawdzono 13 placówek w grudniu 2025 r. i w styczniu 2026 r

– W żadnym nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości – poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka prasowa wojewody Paulina Heigel.

W Zachodniopomorskiem znajduje się 11 schronisk prowadzonych przez samorządy i dwa, za które odpowiadają organizacje pozarządowe. Placówki działają w: Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Białogardzie, Szczecinku, Stargardzie, Świnoujściu, Choszcznie, Pełczycach, Myśliborzu, Dobrej (pow. policki), Charzynie (gm. Siemyśl, pow. kołobrzeski) i Sosnowicach (gm. Golczewo, pow. kamieński).

Regularne kontrole miejsc utrzymywania zwierząt

Paulina Heigel podkreśliła, że miejsca utrzymywania zwierząt, nie tylko schroniska, ale też np. stadniny, ośrodki naukowe, cyrki, ogrody zoologiczne są regularnie kontrolowane przez powiatowych lekarzy weterynarii. Przypomniała, że prowadzone były m.in. „liczne postępowania” mające na celu „wyegzekwowanie usunięcia nieprawidłowości” w prywatnym schronisku dla psów w Białogardzie. Sprawy sądowe trwały od 2016 r. do 2021 r. Tamtejszy powiatowy lekarz weterynarii kilkakrotnie wydawał decyzję zakazującą prowadzenia schroniska. Właściciel się odwoływał. W grudniu 2021 r. zapadło ostateczne rozstrzygnięcie.

– Równolegle prowadzone były postępowania karne, które zakończyły się wielokrotnym skazaniem właściciela schroniska – zaznaczyła Heigel.

Interwencje w sprawie nieprawidłowości

Rzeczniczka prasowa wojewody poinformowała również, że w 2024 r. powiatowy lekarz weterynarii w Kołobrzegu zawiadomił organy ścigania, że w niedzielę 4 lutego 2024 r. część psów przebywających w schronisku nie nakarmiono.

– Sprawa została umorzona. Powiatowy lekarz weterynarii wydał decyzję nakazującą karmienie w niedzielę – wyjaśniła Heigel.

Rzeczniczka prasowa wojewody zwróciła uwagę, że o ile schroniska dla bezdomnych zwierząt są dość regularnie sprawdzane, to inne miejsca utrzymywania zwierząt, np. prywatne posesje czy np. ośrodki TOZ podlegają tylko kontrolom doraźnym.

– Na przykład po otrzymaniu zgłoszenia o występowaniu nieprawidłowości. Jednakże tutaj może występować ryzyko niewpuszczenia inspektorów – podsumowała Paulina Heigel.

Doda nagłośniła problem złych warunków w schroniskach dla zwierząt

Głośnym echem odbiły się ostatnio interwencje Dody. Piosenkarka w swoich mediach społecznościowych nagłośniła problem fatalnych warunków panujących w części polskich schronisk. Jej ostre wpisy i relacje wideo wywołały ogólnokrajową dyskusję o standardach opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Tym większym zaskoczeniem okazały się wyniki kontroli w Zachodniopomorskiem, gdzie – wbrew alarmującym doniesieniom z innych regionów – nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości. Sprawdzane placówki miały zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki nawet podczas siarczystych mrozów, co pokazuje, że choć problem złych schronisk w Polsce istnieje, to nie wszędzie sytuacja wygląda tak dramatycznie, a Pomorze Zachodnie wypada na tle kraju zdecydowanie dobrze.

