Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Pojawiły się doskonałe informacje dla każdego, kto spędza urlop w tym malowniczym kurorcie. Na wszystkich monitorowanych plażach panują bardzo stabilne i bezpieczne warunki. Wiatr jest niemal nieodczuwalny, a woda zachęca do wejścia. Wszystkie cztery kąpieliska są dziś otwarte i nie obowiązują na nich żadne ograniczenia.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Centralna: Temperatura powietrza wynosi 17°C , a woda ma 18°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Wiatr wieje z minimalną prędkością . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko Fregata: Odnotowano tu identyczne warunki – powietrze 17°C , woda 18°C oraz niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s ). Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych.

Odnotowano tu identyczne warunki – powietrze , woda oraz niemal bezwietrzna aura (wiatr ). Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych. Kąpielisko Muszla: Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 18°C w Bałtyku. Delikatny wiatr ( 1 m/s ) gwarantuje brak wysokich fal. Woda jest czysta i bezpieczna.

Termometry wskazują w powietrzu i w Bałtyku. Delikatny wiatr ( ) gwarantuje brak wysokich fal. Woda jest czysta i bezpieczna. Kąpielisko Nadbrzeżna: Parametry są bardzo stabilne – temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Ratownicy nie zgłaszają żadnych zagrożeń.

Ostatnia oficjalna ocena czystości wody na wszystkich tych kąpieliskach została przeprowadzona 21 sierpnia 2026 roku i potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

To świetna wiadomość dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które o tej porze roku potrafią uprzykrzyć wakacje nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża, zwłaszcza w województwie pomorskim, sanepid musiał okresowo zamykać pojedyncze plaże, to Pomorze Zachodnie pozostaje pod tym względem w pełni bezpieczne. Co ważne, wysoka dbałość o czystość tutejszych wód została nagrodzona prestiżowym międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi na sezon 2026. Możecie więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Ustroniu Morskim charakteryzują się rześką temperaturą powietrza wynoszącą 17°C oraz minimalnie cieplejszą wodą o temperaturze 18°C. Dzięki niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s), morze jest wyjątkowo spokojne, co minimalizuje ryzyko powstawania niebezpiecznych prądów wstecznych. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdźcie kolor wywieszonej flagi. Słuchajcie poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach – to oni dbają o to, by Wasz wypoczynek na plaży był w pełni bezpieczny.

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