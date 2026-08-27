Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-27 11:35

Koniec sierpnia przynosi spokojną aurę na zachodniopomorskim wybrzeżu, co sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi nad morzem. Najnowszy raport z 27 sierpnia potwierdza, że wszystkie cztery oficjalne kąpieliska w Ustroniu Morskim są w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów. Przy minimalnym wietrze i rześkiej wodzie to idealny czas na relaksujący spacer lub orzeźwiającą kąpiel.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Pojawiły się doskonałe informacje dla każdego, kto spędza urlop w tym malowniczym kurorcie. Na wszystkich monitorowanych plażach panują bardzo stabilne i bezpieczne warunki. Wiatr jest niemal nieodczuwalny, a woda zachęca do wejścia. Wszystkie cztery kąpieliska są dziś otwarte i nie obowiązują na nich żadne ograniczenia.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko Centralna: Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda ma 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Fregata: Odnotowano tu identyczne warunki – powietrze 17°C, woda 18°C oraz niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s). Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych.
  • Kąpielisko Muszla: Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 18°C w Bałtyku. Delikatny wiatr (1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal. Woda jest czysta i bezpieczna.
  • Kąpielisko Nadbrzeżna: Parametry są bardzo stabilne – temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Ratownicy nie zgłaszają żadnych zagrożeń.

Ostatnia oficjalna ocena czystości wody na wszystkich tych kąpieliskach została przeprowadzona 21 sierpnia 2026 roku i potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

To świetna wiadomość dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które o tej porze roku potrafią uprzykrzyć wakacje nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża, zwłaszcza w województwie pomorskim, sanepid musiał okresowo zamykać pojedyncze plaże, to Pomorze Zachodnie pozostaje pod tym względem w pełni bezpieczne. Co ważne, wysoka dbałość o czystość tutejszych wód została nagrodzona prestiżowym międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi na sezon 2026. Możecie więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Ustroniu Morskim charakteryzują się rześką temperaturą powietrza wynoszącą 17°C oraz minimalnie cieplejszą wodą o temperaturze 18°C. Dzięki niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s), morze jest wyjątkowo spokojne, co minimalizuje ryzyko powstawania niebezpiecznych prądów wstecznych. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdźcie kolor wywieszonej flagi. Słuchajcie poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach – to oni dbają o to, by Wasz wypoczynek na plaży był w pełni bezpieczny.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki