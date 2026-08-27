Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Dzisiejsze dane z oficjalnego raportu nie pozostawiają złudzeń – to idealny moment na plażowanie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, a stan wody we wszystkich miejscach został oceniony jako całkowicie przydatny do kąpieli. Dla ułatwienia planowania dnia przygotowaliśmy zestawienie warunków na poszczególnych plażach gminy Dziwnów:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , natomiast woda w Bałtyku ma 19°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s , co sprzyja spokojnej rekreacji.

woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w Bałtyku ma . Wiatr wieje z łagodną prędkością , co sprzyja spokojnej rekreacji. Kąpielisko morskie Dziwnów: idealne warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza sięga 20°C , a woda ma 19°C . Podobnie jak na innych plażach, wiatr jest słaby i wynosi 4 m/s .

idealne warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza sięga , a woda ma . Podobnie jak na innych plażach, wiatr jest słaby i wynosi . Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: kolejne bezpieczne miejsce na dzisiejszy relaks. Termometry wskazują 20°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Wiatr o sile 4 m/s nie powoduje wysokich fal.

kolejne bezpieczne miejsce na dzisiejszy relaks. Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Wiatr o sile nie powoduje wysokich fal. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: flaga pozostaje czysta (kąpielisko otwarte), woda przydatna do kąpieli. Powietrze ma 20°C , woda 19°C , a wiatr wieje z prędkością 4 m/s .

flaga pozostaje czysta (kąpielisko otwarte), woda przydatna do kąpieli. Powietrze ma , woda , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Dziwnówek: na sąsiedniej plaży również panuje pełne bezpieczeństwo. Temperatura powietrza to 19°C , woda ma 19°C , a prędkość wiatru wynosi 4 m/s .

na sąsiedniej plaży również panuje pełne bezpieczeństwo. Temperatura powietrza to , woda ma , a prędkość wiatru wynosi . Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa": urokliwa plaża w Łukęcinie zaprasza z temperaturą powietrza 19°C oraz temperaturą wody wynoszącą 19°C. Łagodny wiatr 4 m/s gwarantuje spokojne morze.

Warto skorzystać z tych doskonałych warunków, zwłaszcza że w najbliższych dniach gmina szykuje liczne imprezy pożegnania lata, w tym regaty i zabawy taneczne.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu groźnych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną, potwierdza, że woda na wszystkich plażach jest w pełni czysta i bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Można bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli w Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura nad morzem sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza oscylująca wokół 19-20°C w połączeniu z równie nagrzaną wodą (19°C) i niemal bezwietrzną pogodą (wiatr zaledwie 4 m/s) tworzy komfortowe warunki do relaksu na piasku. Prognozy zapowiadają, że ten słoneczny i spokojny czas utrzyma się jeszcze przez najbliższe dni. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Brak flagi lub biała flaga oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników – ich praca decyduje o naszym bezpieczeństwie.

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