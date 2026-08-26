Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-26 12:02

Po gwałtownym załamaniu pogody i sztormowej aurze z minionego weekendu, polskie wybrzeże wreszcie odetchnęło z ulgą. W środę, 26 sierpnia, nadmorskie kurorty znalazły się pod wpływem stabilnego układu wysokiego ciśnienia, co przyniosło upragniony spokój, słońce i doskonałe warunki do plażowania. W Łazach pogoda sprzyja wypoczynkowi, a wszystkie trzy lokalne kąpieliska są otwarte dla wczasowiczów.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Dzięki uspokojeniu się aury po ostatnich zawirowaniach pogodowych, turyści wypoczywający w Łazach mają dziś idealny powód do radości. Bałtyk w tym rejonie jest niezwykle spokojny, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag na żadnej z lokalnych plaż. Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska są otwarte, a warunki sprzyjają bezpiecznej i przyjemnej rekreacji nad wodą.

  • Łazy 223B – kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, natomiast woda w morzu ma 17°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że fale są minimalne. Oficjalne badanie wody przeprowadzone 12 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość i pełną przydatność do kąpieli.
  • Łazy 224 – kąpielisko jest otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie plażowiczów. Warunki pogodowe są tu identyczne: temperatura powietrza to 19°C, wody 17°C, a prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 20 sierpnia dała zielone światło dla bezpiecznych kąpieli.
  • Łazy 225B – kąpielisko jest otwarte. Na plaży panuje spokój przy temperaturze powietrza rzędu 19°C oraz wodzie o temperaturze 17°C. Delikatny wiatr o sile 2 m/s nie powoduje silnego falowania. Woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, co potwierdziły analizy laboratoryjne z 20 sierpnia.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów glonów pod koniec sezonu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne próbek wody oraz codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla kąpiących się. Można bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łazach to idealny przykład łagodnej, stabilnej końcówki lata nad polskim morzem. Choć temperatura powietrza (19°C) oraz wody (17°C) wymagają już pewnego zahartowania, to niemal całkowity brak wiatru (2 m/s) i płaska tafla wody tworzą doskonałe warunki do rekreacji. Niezależnie od panujących warunków, warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do komunikatów oraz poleceń ratowników. Ich obecność i czujność to najlepsza gwarancja bezpiecznego wypoczynku, który przyniesie wyłącznie udane wspomnienia.

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