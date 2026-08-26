Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-26 12:00

Po gwałtownym załamaniu pogody i sztormie, który w minionych dniach nawiedził polskie wybrzeże, sytuacja w Darłowie uległa zdecydowanej poprawie. Dzisiaj, 26 sierpnia, wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte dla wczasowiczów, a woda we wszystkich punktach jest w pełni bezpieczna. Po niedawnych, chwilowych problemach z czystością na jednym z kąpielisk, turyści mogą bez przeszkód cieszyć się bezpiecznym wypoczynkiem nad morzem.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Po niedawnym załamaniu pogody, kiedy to wysokie fale i silne wiatry uniemożliwiały bezpieczne korzystanie z uroków Bałtyku, nadmorska aura wreszcie sprzyja plażowiczom. Służby sanitarne potwierdziły, że woda na wszystkich darłowskich plażach spełnia rygorystyczne normy czystości. Dotyczy to również kąpieliska nr 1 we Wschodnim Darłówku, które jeszcze kilka dni temu borykało się z przekroczeniem norm bakterii Escherichia coli. Najnowsze badania z 25 sierpnia jednoznacznie wskazują, że zagrożenie minęło.

Oto pełne zestawienie dostępnych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami pomierzonymi 26 sierpnia:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli (ocena z 25 sierpnia), kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza: 19°C, wody: 16°C. Wiatr: 1 m/s.
  • Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24 sierpnia), kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza: 19°C, wody: 16°C. Wiatr: 1 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24 sierpnia), kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza: 19°C, wody: 16°C. Wiatr: 1 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24 sierpnia), kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza: 19°C, wody: 16°C. Wiatr: 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24 sierpnia), kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza: 19°C, wody: 16°C. Wiatr: 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24 sierpnia), kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza: 19°C, wody: 16°C. Wiatr: 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24 sierpnia), kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza: 19°C, wody: 16°C. Wiatr: 1 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli (ocena z 24 sierpnia), kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza: 19°C, wody: 16°C. Wiatr: 1 m/s.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawiających się uciążliwych zakwitów mamy znakomitą wiadomość. Oficjalne komunikaty oraz najnowsze kontrole sanitarne nie wykazały obecności toksycznych sinic na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia wypoczywających. Sprzyja temu także intensywne mieszanie mas wody po niedawnej fali sztormowej, co skutecznie zapobiega gromadzeniu się kolonii tych mikroorganizmów przy brzegu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż temperatura powietrza wynosi dziś 19°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 16°C, to wyjątkowo spokojny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że odczucie chłodu jest minimalne. Warunki do plażowania są stabilne, jednak każdy miłośnik morskich kąpieli must pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa. Zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody oraz bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej rozwagi i respektowania obowiązujących oznaczeń.

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