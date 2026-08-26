Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Ostatnie dni sierpnia rozpieszczają turystów i mieszkańców Świnoujścia stabilnymi, bezpiecznymi warunkami na plażach. Brak czerwonych flag oznacza, że na każdym z czterech miejskich kąpielisk można bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli, a niezwykle spokojne morze sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w Bałtyku ma przyjemne 18°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojną taflę wody. Ostatnie badanie czystości wody z 17 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w Bałtyku ma przyjemne 18°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojną taflę wody. Ostatnie badanie czystości wody z 17 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne – powietrze ma 20°C, a woda 18°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s fale są minimalne, co czyni to miejsce bezpiecznym i komfortowym do pływania.

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne – powietrze ma 20°C, a woda 18°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s fale są minimalne, co czyni to miejsce bezpiecznym i komfortowym do pływania. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Kąpielisko jest otwarte . Zaprasza plażowiczów wodą o temperaturze 18°C i powietrzem rozgrzanym do 20°C. Delikatny zefir (2 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura jest idealna do rekreacji.

Kąpielisko jest . Zaprasza plażowiczów wodą o temperaturze 18°C i powietrzem rozgrzanym do 20°C. Delikatny zefir (2 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura jest idealna do rekreacji. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kąpielisko jest otwarte. To nieco bardziej ustronne miejsce również oferuje dziś świetne warunki: 20°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr o sile 2 m/s. Ocena wody z 18 sierpnia potwierdza pełne bezpieczeństwo kąpieli.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Wszystkie badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest przejrzysta, wolna od toksycznych glonów i całkowicie bezpieczna dla zdrowia kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Świnoujściu sprzyja umiarkowanej rekreacji – temperatura powietrza na plaży wynosi stabilne 20°C, a woda ma zachęcające 18°C przy niemal bezwietrznej pogodzie (2 m/s). Mimo że warunki są dziś idealne, pamiętaj o złotej zasadzie bezpiecznego plażowania: zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Brak flagi lub biała flaga oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchaj poleceń ratowników, którzy dbają o Twoje bezpieczeństwo na kąpieliskach.

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