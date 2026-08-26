Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Warunki do plażowania są dziś bardzo dobre – woda we wszystkich miejscach ma przyjazną temperaturę, a wiatr jest umiarkowany. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można bezpiecznie spędzać czas:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 19°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa": woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza to 19°C , wody 19°C , wiatr o sile 5 m/s .

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza to , wody , wiatr o sile . Kąpielisko morskie Dziwnów: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 19°C , prędkość wiatru to 2 m/s .

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi , wody , prędkość wiatru to . Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 19°C , wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi , wody , wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza to 20°C , wody 19°C , wiatr o prędkości 2 m/s .

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza to , wody , wiatr o prędkości . Kąpielisko morskie Dziwnówek: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 19°C, wiatr o sile 5 m/s.

Wszystkie te plaże pomyślnie przeszły kontrole sanitarne, a ostatnie oficjalne oceny czystości wody z 24 sierpnia potwierdzają jej doskonałą jakość. Na kąpieliskach nie obowiązują dziś żadne ograniczenia ani zakazy.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów i bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dziwnowie, Dziwnówku czy Łukęcinie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Warto podkreślić, że zachodniopomorskie plaże są obecnie wolne od tego problemu, co pozwala na niczym niezakłóconą radość z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Dziwnowie upływa pod znakiem stabilnej, przeważnie słonecznej pogody z temperaturami dochodzącymi do 20°C i przyjemną temperaturą wody na poziomie 19°C. Choć wiatr w porywach może być nieco silniejszy w otwartych strefach takich jak Łukęcin czy Dziwnówek, warunki do rekreacji są wręcz wymarzone. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona bezwzględnie zakazuje wchodzenia do morza – bez względu na nasze umiejętności pływackie. Bezpieczeństwo nas i naszych bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie