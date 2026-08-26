Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-26 11:53

Środa, 26 sierpnia, przynosi znakomite wieści dla wszystkich wypoczywających w gminie Dziwnów, gdzie na wodach Bałtyku trwają właśnie widowiskowe finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w klasie ILCA 4. Słoneczna, choć umiarkowana aura sprzyja zarówno kibicowaniu młodym żeglarzom, jak i bezpośredniemu wypoczynkowi nad wodą. Wszystkie monitorowane kąpieliska w tym rejonie są dziś w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie spragnionych morskich kąpieli turystów.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Warunki do plażowania są dziś bardzo dobre – woda we wszystkich miejscach ma przyjazną temperaturę, a wiatr jest umiarkowany. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można bezpiecznie spędzać czas:

  • Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
  • Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa": woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza to 19°C, wody 19°C, wiatr o sile 5 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 19°C, prędkość wiatru to 2 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 19°C, wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza to 20°C, wody 19°C, wiatr o prędkości 2 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnówek: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 19°C, wiatr o sile 5 m/s.

Wszystkie te plaże pomyślnie przeszły kontrole sanitarne, a ostatnie oficjalne oceny czystości wody z 24 sierpnia potwierdzają jej doskonałą jakość. Na kąpieliskach nie obowiązują dziś żadne ograniczenia ani zakazy.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów i bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dziwnowie, Dziwnówku czy Łukęcinie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Warto podkreślić, że zachodniopomorskie plaże są obecnie wolne od tego problemu, co pozwala na niczym niezakłóconą radość z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Dziwnowie upływa pod znakiem stabilnej, przeważnie słonecznej pogody z temperaturami dochodzącymi do 20°C i przyjemną temperaturą wody na poziomie 19°C. Choć wiatr w porywach może być nieco silniejszy w otwartych strefach takich jak Łukęcin czy Dziwnówek, warunki do rekreacji są wręcz wymarzone. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona bezwzględnie zakazuje wchodzenia do morza – bez względu na nasze umiejętności pływackie. Bezpieczeństwo nas i naszych bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki