Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-26 11:55

Podczas gdy silne falowanie i ostrzeżenia przed sztormem zmusiły w ostatnich dniach ratowników w sąsiednim Kołobrzegu i innych zachodniopomorskich kurortach do wywieszenia czerwonych flag, plaża w Grzybowie pozostaje bezpieczną oazą dla miłośników morskich kąpieli. Według najnowszego raportu z 26 sierpnia, tutejsze kąpielisko jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów. To doskonały moment, by spędzić wolny czas nad wodą w Grzybowie, które w tym sezonie wyróżnia się wyjątkowo stabilnymi warunkami i bezpieczną plażą.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Warunki panujące dziś na plaży w Grzybowie są bardzo stabilne i sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Choć w ostatnich dniach silne falowanie zmusiło ratowników w wielu sąsiednich kurortach do wprowadzenia zakazu kąpieli, ukształtowanie tutejszej linii brzegowej sprawiło, że Grzybowo uniknęło najgorszego i woda pozostała tu spokojna. Turyści mogą bez przeszkód korzystać z morskich kąpieli, co potwierdzają najnowsze odczyty z tutejszej stacji ratowniczej.

W Grzybowie funkcjonuje jedno główne kąpielisko, które jest dziś w pełni dostępne dla odwiedzających:

  • Kąpielisko GrzybowoOTWARTE. Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają wykwalifikowani ratownicy, a na maszcie nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wchodzenia do wody.

To doskonała okazja, by spędzić czas nad morzem w kameralnej atmosferze, z dala od zamkniętych kąpielisk w większych miastach regionu. Warto przypomnieć, że wysoka jakość i bezpieczeństwo tutejszej plaży zostały w tym roku oficjalnie nagrodzone prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

To doskonała wiadomość dla wszystkich obawiających się uciążliwego problemu zakwitu sinic, który w środku lata potrafi pokrzyżować plany urlopowiczów w wielu zakątkach Bałtyku. Na kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną 20 sierpnia 2026 r., jednoznacznie wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Stan ten utrzymuje się do dziś, więc możecie bez obaw cieszyć się czystą i bezpieczną tonią wodną.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dziś w Grzybowie aura sprzyja raczej aktywnemu wypoczynkowi niż wielogodzinnemu opalaniu. Temperatura powietrza wynosi 19°C, co w połączeniu z przyjemną temperą wody na poziomie 18°C stwarza idealne warunki do spacerów i orzeźwiających kąpieli. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s, co sprawia, że falowanie jest minimalne i nie utrudnia pływania.

Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnej i zachęcającej aurze, kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest bezwzględne przestrzeganie zaleceń ratowników. Zawsze przed wejściem do wody spójrzcie na maszt i upewnijcie się, jaka flaga na nim powiewa – Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze!

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