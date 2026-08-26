Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Wszystkie cztery monitorowane plaże w gminie są dziś otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Ostatnie badania laboratoryjne z 21 sierpnia potwierdziły doskonałą jakość wody, a brak jakichkolwiek czerwonych flag daje pełne zielone światło do bezpiecznej zabawy. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Centralna: Temperatura powietrza wynosi 18°C , a woda w Bałtyku ma również 18°C . Łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że morze jest spokojne i bezpieczne.

Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma również . Łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie sprawia, że morze jest spokojne i bezpieczne. Kąpielisko Fregata: Tutaj panują identyczne, przyjazne warunki. Zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły przyjemną temperaturę 18°C . Przy delikatnym wietrze o sile 3 m/s można cieszyć się urokami plażowania bez uciążliwych podmuchów.

Tutaj panują identyczne, przyjazne warunki. Zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły przyjemną temperaturę . Przy delikatnym wietrze o sile można cieszyć się urokami plażowania bez uciążliwych podmuchów. Kąpielisko Muszla: Termometry w wodzie i w powietrzu wskazują 18°C . Prędkość wiatru wynosi 3 m/s , co sprzyja rekreacji i gwarantuje minimalne falowanie.

Termometry w wodzie i w powietrzu wskazują . Prędkość wiatru wynosi , co sprzyja rekreacji i gwarantuje minimalne falowanie. Kąpielisko Nadbrzeżna: Zapewnia równe i stabilne warunki bezpieczeństwa. Woda i powietrze mają temperaturę 18°C, a niemal bezwietrzna aura (3 m/s) zachęca do długich spacerów oraz kąpieli.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich osób obawiających się letnich zakwitów wody. Na monitorowanych plażach w Ustroniu Morskim nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Najświeższe oceny jakości wody jednoznacznie potwierdzają jej przydatność do kąpieli, co oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna, czysta i wolna od niebezpiecznych toksyn.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Ustroniu Morskim są niezwykle zrównoważone – temperatura wody i powietrza zrównała się na poziomie przyjemnych 18°C. Przy zaledwie delikatnych powiewach wiatru (3 m/s) oraz słonecznej, stabilnej aurze, odczucie ciepła na plaży jest bardzo wysokie. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek zależy przede wszystkim od nas. Zawsze sprawdzajcie kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujcie się do ich zaleceń.

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