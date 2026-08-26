Sinice Kołobrzeg. Czy w Kołobrzegu można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-26 12:01

Środa, 26 sierpnia, przynosi plażowiczom w Kołobrzegu wymarzone warunki do wypoczynku nad Bałtykiem. Dzięki stabilnemu wyżowi i słonecznej, bezchmurnej aurze na wszystkich lokalnych kąpieliskach panuje spokojna atmosfera idealna do bezpiecznych kąpieli. Dzisiejszy raport z 26 sierpnia potwierdza, że wejście do wody na całym kołobrzeskim wybrzeżu jest dozwolone, a ratownicy wywiesili białe flagi.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Kołobrzeg. Czy w Kołobrzegu można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają

Koniec sierpnia rozpieszcza turystów wypoczywających na Pomorzu Zachodnim. Wszystkie monitorowane plaże w Kołobrzegu są dziś otwarte dla kąpiących się, a ratownicy wywiesili białe flagi, co oznacza pełne bezpieczeństwo w wodzie. We wszystkich lokalizacjach odnotowano bardzo zbliżone, wyjątkowo stabilne warunki: temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, z kolei woda w Bałtyku osiąga 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że fale są minimalne, co sprzyja spokojnemu pływaniu.

Kołobrzeskie kąpieliska słyną z dbałości o standardy, czego dowodem są przyznawane im prestiżowe certyfikaty Błękitnej Flagi. Oto pełna lista miejsc, w których można bezpiecznie spędzać czas:

  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia), temperatura powietrza: 19°C, wody: 18°C, wiatr: 3 m/s.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia), temperatura powietrza: 19°C, wody: 18°C, wiatr: 3 m/s.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia), temperatura powietrza: 19°C, wody: 18°C, wiatr: 3 m/s. Przystań ta również została wyróżniona Błękitną Flagą.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia), temperatura powietrza: 19°C, wody: 18°C, wiatr: 3 m/s.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia), temperatura powietrza: 19°C, wody: 18°C, wiatr: 3 m/s.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia), temperatura powietrza: 19°C, wody: 18°C, wiatr: 3 m/s.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia), temperatura powietrza: 19°C, wody: 18°C, wiatr: 3 m/s. Ta plaża w zachodniej części miasta także szczyci się certyfikatem Błękitnej Flagi.

Wszystkie badania jakości wody przeprowadzone przez sanepid potwierdzają pełne bezpieczeństwo – najnowsza ocena przydatności wody pochodzi z 21 sierpnia i gwarantuje brak jakichkolwiek zagrożeń mikrobiologicznych.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów powrót wysokich temperatur i słońca kojarzy się z ryzykiem zakwitu sinic. Pojawiły się jednak doskonałe wiadomości: oficjalne komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz bieżące doniesienia potwierdzają, że na kołobrzeskich kąpieliskach nie odnotowano obecności sinic. Całe środkowe i zachodnie wybrzeże Bałtyku jest obecnie wolne od uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Woda w Kołobrzegu jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów, co pozwala na komfortowy i beztroski wypoczynek.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Kołobrzegu to prawdziwy podarunek pod koniec sezonu – słupki rtęci przy plaży wskazują 19°C, wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s, a woda zachęca temperaturą 18°C. Choć warunki nad morzem są dziś niemal idealne, warto pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględnie zakazuje wchodzenia do morza. Słuchaj poleceń ratowników i korzystaj wyłącznie ze strzeżonych plaż, aby bezpiecznie cieszyć się urokami Bałtyku.

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