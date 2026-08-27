Pogoda w Szczecinie: 28-30 sierpnia

Weekend w Szczecinie rozpocznie się pod znakiem wysokich, letnich temperatur, ale aura nie będzie stabilna. Mieszkańców czeka wyraźne załamanie pogody w połowie weekendu, które przyniesie deszcz i ochłodzenie. Chociaż niedziela znów będzie cieplejsza i bez opadów, to przez cały czas nad miastem utrzyma się duże zachmurzenie, ograniczając dostęp słońca.

Ciepły i wietrzny piątek

Piątek, 28 sierpnia, będzie najcieplejszym dniem weekendu. Termometry w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 29 stopni Celsjusza, co stworzy warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie około 19°C. Tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Warto jednak zwrócić uwagę na wiatr, który będzie dość silny i osiągnie w porywach prędkość około 5,5 m/s.

Sobota z deszczem i ochłodzeniem

W sobotę pogoda w Szczecinie wyraźnie się zmieni. Będzie to najchłodniejszy i jedyny deszczowy dzień weekendu. Temperatura maksymalna spadnie do około 26 stopni Celsjusza, a nocą termometry wskażą około 16°C. Synoptycy prognozują opady deszczu, które mogą wpłynąć na weekendowe plany. Jednocześnie osłabnie wiatr, którego średnia prędkość wyniesie około 3,5 m/s. Podobnie jak w piątek, na niebie dominować będą chmury.

Niedziela przyniesie poprawę aury

Niedziela, 30 sierpnia, zakończy weekend z lepszą pogodą. Przede wszystkim przestanie padać, co pozwoli na swobodniejsze planowanie aktywności. Temperatura ponownie wzrośnie i w ciągu dnia osiągnie około 27 stopni Celsjusza. Noc będzie chłodna, z temperaturą minimalną w okolicach 16°C. Wiatr znów nieco przybierze na sile w porównaniu do soboty, wiejąc z prędkością około 4 m/s. Niebo nad Szczecinem przez cały dzień pozostanie jednak w pełni zachmurzone.

Weekend w Szczecinie. Jak zaplanować czas?

Zmienna aura będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Ciepły i suchy piątek, mimo silniejszego wiatru, może być dobrą okazją do spędzenia popołudnia na świeżym powietrzu. Z kolei deszczowa sobota to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Niedziela, która przyniesie poprawę pogody i brak deszczu, znów będzie sprzyjać spacerom i aktywnościom w plenerze, mimo utrzymującego się zachmurzenia.

Dane pogodowe: OpenWeather