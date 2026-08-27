Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Po burzliwym początku tygodnia sytuacja na kąpieliskach całkowicie się ustabilizowała, a czerwone flagi zostały zastąpione bezpiecznymi, białymi. Dziś nad morzem panuje wyjątkowo spokojna atmosfera przy niemal bezwietrznej pogodzie. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, które czekają na plażowiczów:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Kąpielisko jest otwarte, a woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 18°C, a wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s.

Kąpielisko jest otwarte, a woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 18°C, a wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Zaprasza do bezpiecznej zabawy w wodzie. Termometry wskazują 20°C w cieniu, woda ma przyjemne 18°C, a wiatr to zaledwie 1 m/s.

Zaprasza do bezpiecznej zabawy w wodzie. Termometry wskazują 20°C w cieniu, woda ma przyjemne 18°C, a wiatr to zaledwie 1 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Kąpielisko jest w pełni dostępne dla turystów. Warunki są doskonałe – temperatura powietrza to 20°C, wody 18°C, przy niemal niewyczuwalnym wietrze o prędkości 1 m/s.

Kąpielisko jest w pełni dostępne dla turystów. Warunki są doskonałe – temperatura powietrza to 20°C, wody 18°C, przy niemal niewyczuwalnym wietrze o prędkości 1 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Otwarte i w pełni bezpieczne. Podobnie jak na pozostałych plażach, temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

Spokojny Bałtyk i brak silnych podmuchów sprawiają, że to idealny moment na bezpieczną kąpiel dla całych rodzin.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Co ważne, zachodnie wybrzeże Bałtyku w tym sezonie jest w zdecydowanej większości wolne od tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Służby sanitarne oraz ratownicy stale monitorują stan wody, a najnowsze analizy jednoznacznie potwierdzają, że woda na świnoujskich plażach jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków letniego orzeźwienia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Świnoujściu sprzyja wypoczynkowi – temperatura powietrza wynosi stabilne 20°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Dzięki bardzo słabemu wiatrowi wiejącemu z prędkością zaledwie 1 m/s, morze jest spokojne, co stwarza wyśmienite warunki do pływania. Pamiętajmy jednak, że letnia pogoda nad Bałtykiem bywa zmienna. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest stałe obserwowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

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