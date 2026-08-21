Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Dla wszystkich spędzających urlop w tej malowniczej miejscowości przygotowano znakomite wiadomości – warunki na plażach są stabilne, a morze wyjątkowo spokojne. Chociaż w niektórych zachodniopomorskich kurortach z powodu wysokich fal mogą obowiązywać ograniczenia, to w samym Ustroniu Morskim sytuacja jest całkowicie bezpieczna. Wszystkie cztery kąpieliska są otwarte i zapraszają do wody:

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim "Centralna" : woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).

: woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte). Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim "Fregata" : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 19°C, wiatr o prędkości 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 19°C, wiatr o prędkości 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte). Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim "Muszla" : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 19°C, wiatr o prędkości 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 19°C, wiatr o prędkości 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte). Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim "Nadbrzeżna": woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 19°C, wiatr o prędkości 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).

Dzięki bardzo słabemu wiatrowi (zaledwie 2 m/s) na kąpieliskach nie występują wysokie fale, co stwarza idealne warunki do bezpiecznej kąpieli dla całych rodzin.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Na turystów czekają doskonałe informacje w kwestii bezpieczeństwa biologicznego. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano zakwitu sinic. Przeprowadzone badania oraz stały monitoring sanitarny potwierdzają, że woda spełnia najwyższe normy czystości i jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Można bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim sprzyja umiarkowanemu wypoczynkowi – zarówno temperatura powietrza, jak i wody w Bałtyku wynosi dziś przyjemne 19°C. Choć w regionie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, wiatr o sile 2 m/s gwarantuje spokojne morze bez groźnych fal wstecznych. Pamiętajmy jednak, że pogoda nad Bałtykiem potrafi zmienić się w mgnieniu oka, a synoptycy zapowiadają dynamiczne zmiany na nadchodzącą noc. Dlatego złotą zasadą każdego plażowicza zawsze powinno być sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowników bezpośrednio po przyjściu na plażę oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.

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