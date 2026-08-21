Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-21 12:53

Mimo dużego zachmurzenia, które 21 sierpnia przynosi nam rozległy układ niżowy znad Morza Białego, miłośnicy morskich kąpieli w Świnoujściu mogą odetchnąć z ulgą. Na wszystkich lokalnych plażach panują dziś niezwykle spokojne i bezpieczne warunki, a woda w Bałtyku ma bardzo przyjemną temperaturę. Brak silnego wiatru sprawia, że wejście do morza jest w pełni bezpieczne na każdym z miejskich kąpielisk.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Świnoujściu. O bezpiecznych kąpielach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

To doskonały dzień, by wybrać się nad morze – brak zagrożeń w postaci fal czy prądów wstecznych sprawia, że ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. Oto szczegółowy przegląd warunków na świnoujskich plażach:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Najpopularniejsza miejska plaża zaprasza na bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma również przyjemne 20°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s). Badanie z 17 sierpnia potwierdziło doskonałą jakość wody.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Tutaj również panują optymalne warunki. Termometry wskazują 20°C w powietrzu i 20°C w wodzie, a bardzo słaby wiatr (1 m/s) gwarantuje brak fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Podobnie jak na innych plażach, parametry są idealne do relaksu w wodzie o temperaturze 20°C przy temperaturze powietrza 20°C i łagodnym podmuchu wiatru 1 m/s.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kameralne kąpielisko po wschodniej stronie również czeka na plażowiczów. Woda i powietrze mają po 20°C, a wiatr o prędkości 1 m/s stwarza idealną taflę do bezpiecznego pływania. Badanie czystości wody z 18 sierpnia potwierdziło jej przydatność do kąpieli.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Chociaż w połowie sierpnia media alarmowały o potężnej plamie sinic przemieszczającej się u wybrzeży Niemiec i powodującej zamknięcie tamtejszych plaż, polskie wybrzeże pozostało bezpieczne. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu tych niebezpiecznych mikroorganizmów, a woda na wszystkich plażach zachowuje doskonałą przejrzystość i jest w pełni zdatna do kąpieli. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez sanepid.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura charakteryzuje się dużym zachmurzeniem, jednak brak silnego wiatru (zaledwie 1 m/s) i wysoka temperatura wody w morzu (20°C) sprzyjają kąpielom. Warto pamiętać, że chociaż dzisiaj na masztach świnoujskich plaż powiewają białe flagi, warunki w morzu mogą się dynamicznie zmieniać. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne stosowanie się do komunikatów ratowników wodnych oraz obserwowanie koloru flagi na kąpielisku – czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody.

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