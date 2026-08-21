Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-21 12:52

W piątek, 21 sierpnia, plażowicze w Międzyzdrojach mogą wreszcie odetchnąć z ulgą po niedawnych, silnych wiatrach i wysokich falach, które zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag. Dzisiejszy dzień przynosi zdecydowaną poprawę aury, a oba miejskie kąpieliska są w pełni otwarte i zapraszają do bezpiecznej kąpieli. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy spędzają tu końcówkę tygodnia, zwłaszcza że woda w Bałtyku ma zachęcające 19 stopni.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Międzyzdrojach. O bezpieczeństwie nad wodą przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Po okresie niespokojnej pogody, kiedy to na początku tygodnia nad Międzyzdrojami można było zaobserwować niezwykłe zjawisko w postaci lejka kondensacyjnego, a silne fale i prądy wsteczne zmusiły ratowników do czasowego zamknięcia plaż, sytuacja na zachodniopomorskim wybrzeżu uległa zdecydowanej poprawie. Dzisiaj, 21 sierpnia, miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości, a dodatkową atrakcją weekendu jest rozpoczynający się właśnie Summer Kite Festival. Na plażowiczów czekają doskonałe, stabilne warunki i otwarta przestrzeń wodna po obu stronach słynnego molo.

Aktualne warunki na poszczególnych kąpieliskach prezentują się następująco:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od Molo) – OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody w Bałtyku osiągnęła przyjemne 19°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s, co stwarza idealne warunki do wypoczynku. Oficjalne badania potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od Molo) – OTWARTE. Podobnie jak po wschodniej stronie, temperatura powietrza i wody wynosi komfortowe 19°C. Przy wietrze rzędu 4 m/s fale są łagodne, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do morza. Woda została sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów obawia się, że letnie temperatury mogą przynieść uciążliwe zakwity sinic, które w poprzednich sezonach potrafiły pokrzyżować urlopowe plany. Na szczęście najnowsze raporty sanitarne dla otwartego Bałtyku są wyjątkowo pomyślne. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic, a woda w obu strefach – zarówno Wschód, jak i Zachód – pozostaje czysta, bezpieczna i wolna od niebezpiecznych toksyn. Można bez obaw korzystać z uroków letniego orzeźwienia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi stabilizację pogody z temperaturą powietrza i wody na poziomie 19°C oraz umiarkowanym wiatrem wiejącym z prędkością 4 m/s. Chociaż prognozy IMGW przewidują dla Zatoki Pomorskiej możliwość wystąpienia lokalnych, przelotnych opadów deszczu przy stanie morza określonym na 2 do 3 w skali Douglasa, warunki są znacznie bezpieczniejsze niż w ubiegłych dniach. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza – kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest zawsze sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń i komunikatów ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności!

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