Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-21 12:49

Planujesz popołudnie nad Bałtykiem? Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy spędzają czas w okolicach kultowego klifu – 21 sierpnia oba kąpieliska w Trzęsaczu oferują idealne warunki do bezpiecznego wypoczynku. Dzięki spokojnemu morzu i doskonałej jakości wody, turyści mogą bez przeszkód korzystać z uroków tutejszych plaż, które w tym sezonie zostały wyróżnione prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi.

Biała flaga na plaży w Trzęsaczu pod klifem. O warunkach kąpieli 21 sierpnia przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Zarówno główna plaża w Trzęsaczu, jak i jej wschodnia część są dzisiaj w pełni otwarte dla miłośników morskich kąpieli. Brak czerwonej flagi oznacza stabilne warunki bezpieczeństwa, a ratownicy zapraszają do wody. Oto szczegółowe parametry dla poszczególnych plaż:

  • Kąpielisko Trzęsacz: Temperatura powietrza wynosi dzisiaj komfortowe 23°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu panuje spokój. Badania wody potwierdzają jej pełną przydatność do kąpieli.
  • Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia: Warunki na wschodnim odcinku plaży są identyczne – temperatura powietrza to 23°C, wody 18°C, a wiatr osiąga jedynie 2 m/s. To doskonałe miejsce dla osób szukających nieco spokojniejszej atmosfery pod słynnym klifem.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów kluczowym pytaniem pod koniec sierpnia jest obecność uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami i mapami czystości wód, na dzień 21 sierpnia 2026 roku wszystkie otwarte kąpieliska nad polskim Bałtykiem są całkowicie wolne od tego problemu. Można więc bez obaw cieszyć się orzeźwiającą i czystą wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Trzęsaczu wyjątkowo sprzyja nadmorskiemu relaksowi – temperatura powietrza sięgająca 23°C w połączeniu z niemal niewyczuwalnym wiatrem (2 m/s) gwarantuje przyjemne chwile na piasku. Wysoki standard tutejszych plaż oraz dbałość o ekologię i bezpieczeństwo zostały potwierdzone przyznaniem prestiżowej Błękitnej Flagi na sezon 2026. Wybierając się na plażę, warto pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

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