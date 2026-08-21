Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Dla każdego, kto planuje dziś spędzić czas nad wodą, mamy doskonałe informacje. Wszystkie cztery monitorowane plaże w Pogorzelicy oferują dziś wspaniałe warunki do rekreacji. Dzięki bardzo słabemu wiatrowi, który osiąga prędkość zaledwie 2 m/s, morze jest niezwykle spokojne, a brak fali sprawia, że wejście do wody jest bezpieczne i komfortowe nawet dla najmłodszych. Choć temperatura wody wynosi 18°C, co wymaga krótkiej aklimatyzacji, to przy temperaturze powietrza sięgającej 23°C kąpiel będzie znakomitym sposobem na orzeźwienie.

Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Pogorzelica 2 – brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza, że kąpiel jest w pełni dozwolona. Przy brzegu odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 23°C i wody wynoszącą 18°C . Słaby wiatr o sile 2 m/s sprzyja spokojnemu dryfowaniu. Oficjalna ocena przydatności wody z 11 sierpnia potwierdza jej świetną jakość.

– brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza, że kąpiel jest w pełni dozwolona. Przy brzegu odnotowano temperaturę powietrza na poziomie i wody wynoszącą . Słaby wiatr o sile sprzyja spokojnemu dryfowaniu. Oficjalna ocena przydatności wody z 11 sierpnia potwierdza jej świetną jakość. Kąpielisko Pogorzelica Centrum – tętniące życiem serce kurortu zaprasza na bezpieczną kąpiel. Warunki są tu identyczne: 23°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr o sile zaledwie 2 m/s .

– tętniące życiem serce kurortu zaprasza na bezpieczną kąpiel. Warunki są tu identyczne: w powietrzu, w wodzie oraz wiatr o sile zaledwie . Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia – idealny wybór dla osób szukających odrobiny wytchnienia. Parametry pogodowe są stabilne: temperatura powietrza to 23°C , wody 18°C , a wiatr dmie z prędkością 2 m/s .

– idealny wybór dla osób szukających odrobiny wytchnienia. Parametry pogodowe są stabilne: temperatura powietrza to , wody , a wiatr dmie z prędkością . Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia – ta szeroka i piaszczysta plaża również czeka na wczasowiczów z otwartymi ramionami. Odnotowano tu temperaturę powietrza 23°C, temperaturę wody 18°C i łagodny wiatr 2 m/s.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów pod koniec sierpnia obawia się uciążliwych zakwitów sinic, które potrafią skutecznie popsuć urlop nad Bałtykiem. Mamy jednak świetne wieści dla wypoczywających w tym rejonie – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest przejrzysta, wolna od toksycznych glonów i w pełni przydatna do kąpieli, co gwarantuje wspaniały i bezpieczny odpoczynek.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, piątek w Pogorzelicy przynosi wymarzoną aurę dla osób szukających balansu między ciepłem a odświeżającym powiewem morskiego powietrza. Temperatura powietrza wynosząca 23°C w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (2 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura na plaży jest idealna do długich spacerów i leżakowania. Woda o temperaturze 18°C zachęca do aktywności.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek zależy przede wszystkim od naszej czujności. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz uważne kontrolowanie koloru wywieszonej na kąpielisku flagi. Biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych!

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