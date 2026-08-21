Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Dla każdego, kto planuje dzisiejszy dzień spędzić nad brzegiem Bałtyku, przygotowano doskonałe informacje. Na żadnej z plaż w Pobierowie nie odnotowano dziś niesprzyjających warunków – nie ma porywistego wiatru ani wysokich fal, co oznacza, że warunki do kąpieli są po prostu idealne. Bezpieczeństwo nad wodą gwarantuje brak jakichkolwiek czerwonych flag, a ratownicy zapraszają do bezpiecznego korzystania z uroków morza.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk w Pobierowie wraz z panującymi na nich warunkami (pomiar z 21 sierpnia 2026 roku):

Kąpielisko Pobierowo Centrum: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 23°C , temperatura wody 18°C , wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s .

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr o prędkości zaledwie . Kąpielisko Pobierowo 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 23°C , temperatura wody 18°C , wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s .

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr o prędkości zaledwie . Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 23°C , temperatura wody 18°C , wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s .

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr o prędkości zaledwie . Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 23°C , temperatura wody 18°C , wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s .

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr o prędkości zaledwie . Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 23°C , temperatura wody 18°C , wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s .

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr o prędkości zaledwie . Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów pod koniec sierpnia obawia się zakwitu sinic, który potrafi skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Napływają jednak pomyślne wiadomości dla wszystkich przebywających w Pobierowie – na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie stwierdzono obecności sinic. Woda jest czysta, w pełni bezpieczna i oficjalnie dopuszczona do kąpieli przez służby sanitarne. Można więc bez obaw korzystać z morskich kąpieli i cieszyć się urokami końcówki lata.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Pobierowie sprzyja zarówno leniwemu wypoczynkowi na piasku, jak i aktywnemu spędzaniu czasu. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 23°C, przyjemnej wodzie o temperaturze 18°C oraz symbolicznym wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s, warunki są niezwykle komfortowe. Choć pogoda zachęca do beztroski, warto pamiętać o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: zawsze należy zwracać uwagę na kolor flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu!

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