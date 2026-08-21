Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Dzisiejsze warunki sprzyjają rekreacji nad wodą, a Bałtyk jest niezwykle łaskawy dla wczasowiczów. Na każdym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów powiewa biała flaga, co oznacza brak jakichkolwiek zakazów. Woda jest czysta, a wiatr umiarkowany. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – najcieplejsza woda w okolicy osiąga dziś przyjemne 20°C , przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C . Wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

– najcieplejsza woda w okolicy osiąga dziś przyjemne , przy temperaturze powietrza wynoszącej . Wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnówek – tu również odnotowano najwyższe temperatury: woda ma 20°C , a powietrze 21°C , przy wietrze o sile 5 m/s.

– tu również odnotowano najwyższe temperatury: woda ma , a powietrze , przy wietrze o sile 5 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 19°C . Prędkość wiatru to stabilne 4 m/s.

– temperatura powietrza wynosi , a wody . Prędkość wiatru to stabilne 4 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów – idealne miejsce na relaks; powietrze ma 20°C , woda 19°C , a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

– idealne miejsce na relaks; powietrze ma , woda , a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – woda zachęca do kąpieli temperaturą 19°C (powietrze 20°C ), wiatr osiąga 4 m/s.

– woda zachęca do kąpieli temperaturą (powietrze ), wiatr osiąga 4 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – świetne warunki z temperaturą wody 19°C i powietrza 20°C, wiatr o sile 4 m/s. Co ciekawe, nazwa tego kąpieliska idealnie współgra z militarnym duchem trwającego Festynu Komandosa!

Wszystkie wymienione kąpieliska posiadają aktualną ocenę przydatności wody do kąpieli, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów kluczową kwestią przy wyborze miejsca do kąpieli jest obecność uciążliwych mikroorganizmów. Na plażowiczów czeka znakomita wiadomość – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano zakwitu sinic. Inspekcja sanitarna regularnie bada próbki wody i potwierdza, że stan Bałtyku w tej okolicy jest znakomity. Można bez obaw cieszyć się morskimi falami, pamiętając jednak, że sytuacja hydrologiczna potrafi dynamicznie się zmieniać pod wpływem prądów morskich.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Dziwnowie sprzyja wypoczynkowi. Temperatura powietrza oscylująca w granicach 20-21°C w połączeniu z niemal równie ciepłą wodą (19-20°C) tworzy doskonałe warunki do plażowania. Umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 4-5 m/s nie powoduje powstawania niebezpiecznych fal. Choć dzisiejszy dzień zachęca do beztroski, niezwykle ważna jest złota zasada każdego plażowicza: przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Słuchanie poleceń ratowników i kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych to gwarancja bezpiecznego wypoczynku.

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