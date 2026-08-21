Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-21 12:23

Po zmiennej i kapryśnej pogodzie, która w ostatnich dniach przyniosła silniejszy wiatr i wysokie fale na zachodniopomorskim wybrzeżu, sytuacja w Sarbinowie w pełni się ustabilizowała. Dzisiaj, 21 sierpnia, na wszystkich lokalnych kąpieliskach panują bardzo spokojne i bezpieczne warunki do wypoczynku nad wodą. Bałtyk zaprasza do kąpieli, oferując idealną okazję na relaksujący dzień na plaży bez obaw o silny prąd wsteczny czy wysokie fale.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Sarbinowie. O bezpiecznej kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop w tej malowniczej miejscowości, docierają doskonałe wiadomości. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w Sarbinowie są dziś otwarte i w pełni dostępne dla plażowiczów. Morze jest bardzo spokojne, a woda zachęca do bezpiecznego pływania. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk i aktualne parametry zmierzone przez ratowników:

  • Sarbinowo 2: Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma również 18°C. Wiatr jest znikomy, osiągając zaledwie 2 m/s, co gwarantuje płaską taflę wody. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia 2026 r.).
  • Sarbinowo 211: Warunki są tu identyczne – przyjemne 18°C w powietrzu oraz w wodzie, przy bardzo łagodnym wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s. Bezpieczeństwo potwierdza aktualna ocena czystości wody.
  • Sarbinowo 212: To kolejne miejsce, gdzie bez obaw można zażywać morskich kąpieli. Termometry wskazują 18°C (zarówno dla powietrza, jak i wody), a wiatr o sile 2 m/s nie generuje uciążliwych fal.
  • Sarbinowo 213B: Zlokalizowane przy ulicy Leśnej kąpielisko również zaprasza stabilnymi warunkami. Temperatura wody i powietrza wynosi 18°C przy delikatnym wietrze 2 m/s.

Brak czerwonych flag na masztach ratowniczych oznacza, że po niedawnych ostrzeżeniach przed sztormową aurą na Bałtyku, urlopowicze mogą wreszcie w pełni i bez stresu korzystać z uroków polskiego morza.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów pod koniec sierpnia obawia się uciążliwych zakwitów sinic, które potrafią pokrzyżować wakacyjne plany i zmusić sanepid do zamknięcia plaż. Na horyzoncie pojawia się jednak bardzo dobra wiadomość dla wszystkich wypoczywających w tym regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano dziś zakwitu sinic.

Oficjalne analizy stanu sanitarnego wody jednoznacznie potwierdzają, że woda we wszystkich czterech strefach kąpielowych jest czysta, bezpieczna i w pełni przydatna do kąpieli. Można więc bez obaw korzystać z uroków Bałtyku i cieszyć się rześką, czystą wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Sarbinowie sprzyjają spokojnemu wypoczynkowi. Choć temperatura powietrza i wody wynosząca 18°C może wydawać się nieco rześka po niedawnych upałach, to niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 2 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura na plaży jest bardzo przyjemna. Słońce przebijające się przez chmury stwarza doskonałe warunki do spacerów oraz bezpiecznych kąpieli.

Z perspektywy zaufanego przewodnika warto jednak przypomnieć o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dzisiaj, kluczem do bezpiecznego powrotu z wakacji jest kąpiel wyłącznie na strzeżonych plażach i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników czuwających nad bezpieczeństwem.

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