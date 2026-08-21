Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Wszystkie plaże w Mielnie są dziś bezpieczne i dostępne dla turystów. Ratownicy nie wywiesili żadnych czerwonych flag, a jakość wody została oceniona pozytywnie przez Główny Inspektorat Sanitarny. Co ciekawe, mimo napływu chłodniejszych mas powietrza na Wybrzeże Środkowe, temperatura wody w morzu jest stosunkowo wysoka i wynosi dokładnie tyle samo, co temperatura powietrza.

Oto lista kąpielisk w Mielnie z warunkami odnotowanymi 21 sierpnia:

Mielno 216 : Temperatura powietrza: 18°C , temperatura wody: 18°C , prędkość wiatru: 2 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

: Temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Mielno 218 : Temperatura powietrza: 18°C , temperatura wody: 18°C , prędkość wiatru: 2 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

: Temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Woda przydatna do kąpieli. Mielno 219 : Temperatura powietrza: 18°C , temperatura wody: 18°C , prędkość wiatru: 2 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

: Temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Woda przydatna do kąpieli. Mielno Floryda : Temperatura powietrza: 18°C , temperatura wody: 18°C , prędkość wiatru: 2 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

: Temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Woda przydatna do kąpieli. Mielno Krokus : Temperatura powietrza: 18°C , temperatura wody: 18°C , prędkość wiatru: 2 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

: Temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Woda przydatna do kąpieli. Mielno Morska : Temperatura powietrza: 18°C , temperatura wody: 18°C , prędkość wiatru: 2 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

: Temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Woda przydatna do kąpieli. Mielno Pionierów: Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów temat sinic na Bałtyku jest źródłem niepokoju. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla osób odpoczywających w Mielnie – na żadnym z lokalnych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Wszystkie badania wody przeprowadzone przez sanepid dały wynik pozytywny, potwierdzając jej pełną przydatność do kąpieli. Co więcej, sprzyja nam lekki wiatr od lądu, który zapobiega gromadzeniu się ewentualnego kożucha sinicowego przy brzegu. Sytuacja jest w 100% bezpieczna, a woda czysta.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując warunki na dzień 21 sierpnia, pogoda w Mielnie oferuje stabilną, choć nieco rześką aurę. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma również 18°C, co sprawia, że wejście do wody nie wywołuje dużego szoku termicznego. Bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje płaskie morze, wolne od niebezpiecznych fal. Pomimo spokoju na brzegu, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie każdego plażowicza – zawsze przed wejściem do wody spoglądaj na maszt ratowniczy i sprawdzaj kolor flagi. Warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka, a stosowanie się do poleceń ratowników to podstawa bezpiecznego urlopu.

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