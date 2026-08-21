Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Możemy oficjalnie potwierdzić, że lokalne kąpielisko jest w pełni gotowe na przyjęcie spragnionych ochłody turystów. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań, a woda spełnia wszystkie normy czystości. Na plaży panują następujące warunki:

Kąpielisko Grzybowo – OTWARTE. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (badanie z 20 sierpnia 2026 r.). Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s gwarantuje, że na morzu nie ma uciążliwych fal, a na brzegu nie trzeba walczyć z piaskiem sypiącym w oczy.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących wejście do wody mamy doskonałe wiadomości – na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia, co potwierdzają oficjalne, regularne kontrole sanitarno-epidemiologiczne. Można bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Grzybowie przynosi umiarkowane temperatury – zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły 18°C. Choć wysokie zachmurzenie i przelotny deszcz mogą okresowo skłaniać do sięgnięcia po cieplejszą odzież, łagodny wiatr o prędkości 3 m/s czyni warunki na plaży bardzo stabilnymi. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmieniać się dynamicznie, a profesjonalni ratownicy dbają o to, by nasz wypoczynek zakończył się wyłącznie pięknymi wspomnieniami.

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