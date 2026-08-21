Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-21 10:18

Chociaż piątkowe niebo nad Bałtykiem może nie rozpieszczać pełnym słońcem ze względu na spore zachmurzenie i ryzyko przelotnych opadów, to warunki do wypoczynku nad wodą wciąż są sprzyjające. 21 sierpnia 2026 roku na plażowiczów w Grzybowie czeka spokojne morze i przede wszystkim bezpieczna woda zachęcająca do morskich kąpieli. To doskonały moment na spokojny spacer lub orzeźwiający relaks bez obaw o silny wiatr czy wysokie fale.

Pusta wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Grzybowie. O warunkach nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Możemy oficjalnie potwierdzić, że lokalne kąpielisko jest w pełni gotowe na przyjęcie spragnionych ochłody turystów. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań, a woda spełnia wszystkie normy czystości. Na plaży panują następujące warunki:

  • Kąpielisko GrzybowoOTWARTE. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (badanie z 20 sierpnia 2026 r.). Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s gwarantuje, że na morzu nie ma uciążliwych fal, a na brzegu nie trzeba walczyć z piaskiem sypiącym w oczy.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących wejście do wody mamy doskonałe wiadomości – na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia, co potwierdzają oficjalne, regularne kontrole sanitarno-epidemiologiczne. Można bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Grzybowie przynosi umiarkowane temperatury – zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły 18°C. Choć wysokie zachmurzenie i przelotny deszcz mogą okresowo skłaniać do sięgnięcia po cieplejszą odzież, łagodny wiatr o prędkości 3 m/s czyni warunki na plaży bardzo stabilnymi. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmieniać się dynamicznie, a profesjonalni ratownicy dbają o to, by nasz wypoczynek zakończył się wyłącznie pięknymi wspomnieniami.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki