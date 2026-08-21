Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-21 10:17

Pod koniec sierpnia pogoda w Mrzeżynie sprzyja wszystkim, którzy szukają spokojnego i bezpiecznego odpoczynku nad polskim morzem. Według najnowszego raportu z 21 sierpnia, na plażowiczów czekają doskonałe warunki do kąpieli oraz wyjątkowo spokojny Bałtyk przy minimalnym wietrze. Wszystkie trzy lokalne kąpieliska są dziś otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie spragnionych słońca wczasowiczów.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem Bałtyku w Mrzeżynie. O braku sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Dla osób szukających ucieczki od tłumów, jakie zazwyczaj panują w sąsiednim Kołobrzegu, kameralne Mrzeżyno jest dziś doskonałym wyborem . Wszystkie tutejsze plaże są dziś w pełni dostępne dla miłośników morskich kąpieli, a brak czerwonych flag oznacza, że nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a warunki na wodzie są w pełni bezpieczne. Szczególnym powodem do dumy dla mieszkańców i ogromnym magnesem dla turystów jest plaża po zachodniej stronie ujścia Regi, która w sezonie 2026 została wyróżniona prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi .

Oto szczegółowy podział warunków na poszczególnych kąpieliskach:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Temperatura powietrza wynosi 22°C, a wody 18°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdza najwyższy standard tego ekologicznego kąpieliska .
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Panują tu identyczne, zachęcające warunki – temperatura powietrza to 22°C, wody 18°C, a wiatr o sile 1 m/s gwarantuje gładką taflę morza. Brak wywieszonej czerwonej flagi sygnalizuje bezpieczne i w pełni dozwolone wejście do wody.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: To kolejne miejsce po wschodniej stronie Regi, gdzie śmiało można korzystać z uroków Bałtyku. Termometry wskazują dziś 22°C w cieniu, woda ma orzeźwiające 18°C, a ruch powietrza wynosi zaledwie 1 m/s.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre informacje dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody jednoznacznie wskazuje, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli . Choć wysokie temperatury w innych częściach polskiego wybrzeża bywają sprzyjające dla zakwitu bakterii i zamykania kąpielisk , to w rejonie ujścia rzeki Regi woda pozostaje czysta i bezpieczna dla zdrowia plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mrzeżynie to kwintesencja łagodnego, stabilnego lata. Temperatura powietrza wynosząca 22°C, w połączeniu z orzeźwiającą wodą o temperaturze 18°C i niemal bezwietrzną pogodą (wiatr o sile 1 m/s), tworzy wymarzone warunki do rodzinnego wypoczynku nad wodą . Choć dzisiejszy dzień zachęca do beztroskich kąpieli, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze przed wejściem do morza należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników oraz bezwzględnie stosować się do ich zaleceń i komunikatów . Bezpieczny wypoczynek to udany wypoczynek!

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