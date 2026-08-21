Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Dziś na plażowiczów w Łazach czekają bardzo dobre wiadomości – na żadnym z trzech oficjalnych kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Choć temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo (18°C), spokojny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że nad brzegiem morza panują stabilne warunki.

Warto podkreślić, że kąpielisko Łazy 223B po raz kolejny w tym sezonie zostało wyróżnione prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi. To gwarancja najwyższych standardów czystości, bezpieczeństwa oraz dbałości o infrastrukturę.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk w Łazach i ich aktualny stan na 21 sierpnia:

Łazy 223B (plaża z certyfikatem Błękitnej Flagi): Woda przydatna do kąpieli (ocena z 12/08/2026), temperatura wody i powietrza: 18°C, wiatr: 3 m/s.

(plaża z certyfikatem Błękitnej Flagi): Woda przydatna do kąpieli (ocena z 12/08/2026), temperatura wody i powietrza: 18°C, wiatr: 3 m/s. Łazy 224 (na wysokości OW Jaroszowiec): Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20/08/2026), temperatura wody i powietrza: 18°C, wiatr: 3 m/s.

(na wysokości OW Jaroszowiec): Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20/08/2026), temperatura wody i powietrza: 18°C, wiatr: 3 m/s. Łazy 225B: Woda przydatna do kąpieli (ocena z 20/08/2026), temperatura wody i powietrza: 18°C, wiatr: 3 m/s.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu groźnych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic, a woda na wszystkich plażach została uznana przez Główny Inspektorat Sanitarny za całkowicie przydatną do kąpieli. Ogólna sytuacja na polskim wybrzeżu Bałtyku jest w tym zakresie wyjątkowo korzystna – otwarta część morza pozostaje w pełni wolna od zakwitów, co pozwala cieszyć się urlopem bez zbędnych zmartwień.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanej temperatury (18°C w powietrzu i w wodzie) oraz wyjątkowo spokojnego morza (wiatr 3 m/s). Sytuacja ta zmieni się jednak drastycznie wieczorem i w nocy, gdy nad region nadciągnie front burzowy z ulewami i porywami wiatru dochodzącymi nawet do 90 km/h. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od panujących warunków, zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do wody. Ich polecenia są kluczem do Twojego bezpieczeństwa – szczególnie w obliczu tak dynamicznych zmian pogodowych, z jakimi będziemy mierzyć się w najbliższych godzinach.

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