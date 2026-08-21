Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Dziś na całym wybrzeżu w Niechorzu panują wyśmienite warunki do plażowania. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla wody jest niezwykle spokojna, a brak uciążliwych fal gwarantuje bezpieczną zabawę w morzu dla całych rodzin. Należy podkreślić, że w sezonie 2026 tutejsze plaże po raz kolejny zostały nagrodzone prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi, co potwierdza najwyższe standardy czystości i dbałości o bezpieczeństwo.

Oto szczegółowy wykaz wszystkich otwartych kąpielisk w Niechorzu oraz aktualne parametry:

Kąpielisko Niechorze Centrum – woda jest w pełni zdatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 23°C , a temperatura wody to przyjemne 18°C . Słaby wiatr o sile 2 m/s sprzyja beztroskiemu relaksowi. To właśnie ta plaża dumnie reprezentuje region pod prestiżowym znakiem Błękitnej Flagi.

– woda jest w pełni zdatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi , a temperatura wody to przyjemne . Słaby wiatr o sile sprzyja beztroskiemu relaksowi. To właśnie ta plaża dumnie reprezentuje region pod prestiżowym znakiem Błękitnej Flagi. Kąpielisko Niechorze 2 – idealne miejsce na odpoczynek. Parametry są identyczne: powietrze ma 23°C , woda w Bałtyku osiąga 18°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

– idealne miejsce na odpoczynek. Parametry są identyczne: powietrze ma , woda w Bałtyku osiąga , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – wschodnia część kurortu również zaprasza do wody o temperaturze 18°C , przy temperaturze powietrza 23°C i wietrze 2 m/s .

– wschodnia część kurortu również zaprasza do wody o temperaturze , przy temperaturze powietrza i wietrze . Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – zachodnia plaża oferuje doskonałe warunki do wypoczynku: 23°C w cieniu, 18°C w wodzie oraz delikatny powiew o sile 2 m/s .

– zachodnia plaża oferuje doskonałe warunki do wypoczynku: w cieniu, w wodzie oraz delikatny powiew o sile . Niechorze plaża zachodnia 2 – drugie z kąpielisk w zachodniej części również zachęca do bezpiecznych kąpieli z temperaturą wody wynoszącą 18°C, powietrza 23°C i wiatrem zaledwie 2 m/s.

Woda na wszystkich wymienionych wyżej kąpieliskach została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, co oznacza brak jakichkolwiek zagrożeń sanitarnych.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych bakterii płyną doskonałe wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia wypoczywających. Dzięki regularnym badaniom przeprowadzanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz stałemu monitoringowi ze strony ratowników, turyści mogą bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli. Sytuacja na zachodnim wybrzeżu jest w pełni stabilna, a sprzyjające prądy morskie i wiatr skutecznie zapobiegają gromadzeniu się bakterii przy brzegu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Niechorzu wybitnie sprzyja plażowaniu. Temperatura powietrza osiąga komfortowe 23°C, a woda w Bałtyku ma stabilne 18°C, co przy minimalnym wietrze rzędu 2 m/s stwarza optymalne warunki do rekreacji. Mimo że dzisiejsze prognozy są wyjątkowo pomyślne, w roli zaufanego przewodnika warto przypomnieć o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Ponieważ warunki nad morzem potrafią ulec nagłej zmianie, bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników strzegących bezpieczeństwa jest kluczem do udanego wypoczynku.

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