Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Dziś warunki nad morzem są wprost wymarzone do wypoczynku. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na Bałtyku nie uświadczymy wysokich, niebezpiecznych fal, które w poprzednich tygodniach regularnie zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag. Wszystkie punkty monitorowane przez służby sanitarne są w pełni otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych plaż w Rewalu:

Kąpielisko Rewal 2 – idealne miejsce dla osób szukających spokoju. Temperatura powietrza wynosi dziś 23°C , a woda w Bałtyku osiągnęła przyjemne 18°C . Warunki wiatrowe są bardzo łagodne (2 m/s).

– idealne miejsce dla osób szukających spokoju. Temperatura powietrza wynosi dziś , a woda w Bałtyku osiągnęła przyjemne . Warunki wiatrowe są bardzo łagodne (2 m/s). Kąpielisko Rewal Centrum – serce nadmorskiego kurortu tętni dziś życiem. Przy temperaturze powietrza 23°C i wody 18°C to doskonały punkt na popołudniowy relaks.

– serce nadmorskiego kurortu tętni dziś życiem. Przy temperaturze powietrza i wody to doskonały punkt na popołudniowy relaks. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia – wschodnia część Rewala również kusi znakomitymi parametrami. Temperatura powietrza to 23°C , wody – 18°C , a delikatny wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

– wschodnia część Rewala również kusi znakomitymi parametrami. Temperatura powietrza to , wody – , a delikatny wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Kąpielisko Rewal plaża zachodnia – zachodnie kąpielisko, wyróżnione prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi za najwyższe standardy bezpieczeństwa, czeka na plażowiczów z temperaturą powietrza 23°C i wody 18°C.

Woda we wszystkich tych miejscach została uznana za przydatną do kąpieli, co potwierdzają ostatnie analizy stanu sanitarno-epidemiologicznego.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu zakwitu cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie letnie temperatury w sierpniu sprzyjają ich rozwojowi w innych rejonach Bałtyku, szczególnie w osłoniętych zatokach, to otwarte wody Wybrzeża Rewalskiego i sprzyjające prądy morskie skutecznie chronią tutejsze plaże przed tym uciążliwym zjawiskiem. Woda jest przejrzysta, wolna od zielonych kożuchów i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanego, letniego ciepła z temperaturą powietrza sięgającą 23°C. Słaby wiatr o sile 2 m/s nie powoduje powstawania fal, dzięki czemu woda o temperaturze 18°C wydaje się wyjątkowo spokojna. Choć prognozy na kolejne dni zapowiadają stopniowo rosnące zachmurzenie, dzisiejsze warunki są stabilne i optymalne. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnym morzu należy zawsze zwracać uwagę na maszty ratownicze i stosować się do poleceń służb dbających o nasze bezpieczeństwo. Brak flagi na maszcie lub flaga biała to zielone światło do bezpiecznej zabawy w wodzie!

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