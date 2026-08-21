Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-21 12:47

Wspaniałe wieści docierają do nas z Wybrzeża Rewalskiego – 21 sierpnia wita turystów świetną, stabilną aurą, idealną do spędzenia wolnego czasu nad samym brzegiem morza. Po niedawnych kaprysach pogody, Bałtyk u wybrzeży Rewala uspokoił się, co pozwala na bezpieczną i przyjemną rekreację na wszystkich tutejszych plażach. Wszystkie cztery wyznaczone kąpieliska są dziś otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie urlopowiczów.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad spokojnym morzem. O warunkach kąpieli w Rewalu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 21.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Dziś warunki nad morzem są wprost wymarzone do wypoczynku. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na Bałtyku nie uświadczymy wysokich, niebezpiecznych fal, które w poprzednich tygodniach regularnie zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag. Wszystkie punkty monitorowane przez służby sanitarne są w pełni otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych plaż w Rewalu:

  • Kąpielisko Rewal 2 – idealne miejsce dla osób szukających spokoju. Temperatura powietrza wynosi dziś 23°C, a woda w Bałtyku osiągnęła przyjemne 18°C. Warunki wiatrowe są bardzo łagodne (2 m/s).
  • Kąpielisko Rewal Centrum – serce nadmorskiego kurortu tętni dziś życiem. Przy temperaturze powietrza 23°C i wody 18°C to doskonały punkt na popołudniowy relaks.
  • Kąpielisko Rewal plaża wschodnia – wschodnia część Rewala również kusi znakomitymi parametrami. Temperatura powietrza to 23°C, wody – 18°C, a delikatny wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
  • Kąpielisko Rewal plaża zachodnia – zachodnie kąpielisko, wyróżnione prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi za najwyższe standardy bezpieczeństwa, czeka na plażowiczów z temperaturą powietrza 23°C i wody 18°C.

Woda we wszystkich tych miejscach została uznana za przydatną do kąpieli, co potwierdzają ostatnie analizy stanu sanitarno-epidemiologicznego.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu zakwitu cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie letnie temperatury w sierpniu sprzyjają ich rozwojowi w innych rejonach Bałtyku, szczególnie w osłoniętych zatokach, to otwarte wody Wybrzeża Rewalskiego i sprzyjające prądy morskie skutecznie chronią tutejsze plaże przed tym uciążliwym zjawiskiem. Woda jest przejrzysta, wolna od zielonych kożuchów i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanego, letniego ciepła z temperaturą powietrza sięgającą 23°C. Słaby wiatr o sile 2 m/s nie powoduje powstawania fal, dzięki czemu woda o temperaturze 18°C wydaje się wyjątkowo spokojna. Choć prognozy na kolejne dni zapowiadają stopniowo rosnące zachmurzenie, dzisiejsze warunki są stabilne i optymalne. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnym morzu należy zawsze zwracać uwagę na maszty ratownicze i stosować się do poleceń służb dbających o nasze bezpieczeństwo. Brak flagi na maszcie lub flaga biała to zielone światło do bezpiecznej zabawy w wodzie!

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