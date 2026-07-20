Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 20.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Mimo że temperatura powietrza nie rozpieszcza, wszystkie lokalne plaże są dziś oficjalnie otwarte i w pełni bezpieczne pod kątem sanitarnym. Ostatnie badania wody z 13 lipca potwierdzają jej przydatność do kąpieli, a kolejne zaplanowano już na jutro. Na masztach nie wiszą czerwone flagi, co oznacza, że wejście do wody jest dozwolone. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk i panujących na nich warunków (dane z pomiarów na dzień 20 lipca):

Centralna – temperatura powietrza wynosi 15°C, wody 17°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 15°C, wody 17°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s. Fregata – temperatura powietrza to 15°C, woda osiąga 17°C, przy spokojnym wietrze o sile 3 m/s.

– temperatura powietrza to 15°C, woda osiąga 17°C, przy spokojnym wietrze o sile 3 m/s. Muszla – odnotowano tu temperaturę powietrza 15°C, temperaturę wody 17°C oraz wiatr o prędkości 3 m/s.

– odnotowano tu temperaturę powietrza 15°C, temperaturę wody 17°C oraz wiatr o prędkości 3 m/s. Nadbrzeżna – warunki są identyczne: powietrze ma 15°C, woda 17°C, a prędkość wiatru wynosi 3 m/s.

Choć poranne warunki zachęcają do spacerów, należy pamiętać o ostrzeżeniach IMGW, które zaczną obowiązywać od godziny 12:00. Sytuacja na plażach może zmienić się bardzo dynamicznie w ciągu dnia.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów. Na monitorowanych plażach w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Stan wody jest na bieżąco kontrolowany, a oficjalne oceny sanitarne potwierdzają pełne bezpieczeństwo dla kąpiących się. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku, pamiętając jednak o ogólnej czujności i obserwowaniu komunikatów ratowników na kąpieliskach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek upływa pod znakiem rześkiej, typowo nadmorskiej aury z temperaturą powietrza rzędu 15°C i nieco cieplejszą wodą w morzu wynoszącą 17°C. Choć lekki wiatr o sile 3 m/s stwarza obecnie spokojne warunki, nadchodzące godziny popołudniowe niosą ryzyko gwałtownych burz z porywami wiatru do 70 km/h i opadami deszczu lub gradu. Najważniejszą zasadą każdego bezpiecznego urlopowicza jest bezwzględne przestrzeganie wskazań ratowników i obserwowanie koloru flagi na plaży. Jeśli na maszcie pojawi się czerwone płótno, natychmiast wyjdź z wody – zdrowie i życie są zawsze na pierwszym miejscu.

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