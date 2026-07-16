Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-16 11:14

Po niespokojnym początku miesiąca, kiedy silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag wzdłuż całego wybrzeża, pogoda nad Bałtykiem wreszcie się ustabilizowała. 16 lipca plażowicze w Ustroniu Morskim mogą odetchnąć z ulgą – wszystkie lokalne kąpieliska są w pełni bezpieczne i gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Spokojne morze i stabilne warunki atmosferyczne zachęcają dziś do odpoczynku nad wodą.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad morzem. O bezpiecznych kąpieliskach w Ustroniu Morskim przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska w Ustroniu Morskim są dziś otwarte i bezpieczne dla kąpiących się. Po ostatnich badaniach z 13 lipca woda została uznana za w pełni przydatną do kąpieli, a na masztach nie ma czerwonych flag. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż na dzień 16 lipca:

  • Kąpielisko „Centralna”: woda jest czysta i zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody w Bałtyku 18°C. Słaby wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co gwarantuje bardzo spokojne morze.
  • Kąpielisko „Fregata”: oferuje identyczne, znakomite warunki do rekreacji. Przy temperaturze powietrza 20°C i wody 18°C oraz wietrze 2 m/s, plażowanie tutaj to czysta przyjemność.
  • Kąpielisko „Muszla”: zaprasza wszystkich miłośników morskich kąpieli. Warunki są stabilne – powietrze ma 20°C, woda 18°C, a delikatny wiatr (2 m/s) sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.
  • Kąpielisko „Nadbrzeżna”: to kolejna bezpieczna przystań dla wczasowiczów. Tutaj również odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 20°C, wody 18°C oraz łagodny wiatr 2 m/s.

Następne planowane badanie jakości wody na tych kąpieliskach odbędzie się 21 lipca, co daje turystom gwarancję stałego monitoringu sanitarnego.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów wypoczywających nad Bałtykiem w okresie letnim, zakwity sinic są największą obawą. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na monitorowanych kąpieliskach w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża wysokie temperatury sprzyjają wczesnemu rozwojowi tych mikroorganizmów, to według aktualnych raportów Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wody w okolicach Ustronia Morskiego pozostają całkowicie czyste i wolne od groźnych zakwitów. Plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim upływa pod znakiem bardzo spokojnej i stabilnej aury. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i temperaturze wody na poziomie 18°C, warunki są niemal idealne na spokojny relaks. Bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprawia, że na morzu nie tworzą się wysokie fale. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i komunikatów lokalnych służb ratunkowych.

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