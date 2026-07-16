Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy doskonałe wiadomości. Warunki wietrzne są niezwykle spokojne, a brak silnych fal sprawia, że bezpieczna rekreacja jest dziś na wyciągnięcie ręki. Na każdym z trzech kąpielisk w Łazach jakość wody została oceniona pozytywnie, co potwierdzają oficjalne komunikaty.

Łazy 223B – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 20°C, a woda ma zadowalające 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprzyja spokojnemu plażowaniu. Ostatnia ocena przydatności wody do kąpieli z 26 czerwca potwierdza jej doskonałą jakość.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 20°C, a woda ma zadowalające 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprzyja spokojnemu plażowaniu. Ostatnia ocena przydatności wody do kąpieli z 26 czerwca potwierdza jej doskonałą jakość. Łazy 224 – kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 20°C, temperatura wody wynosi 19°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Badania potwierdzają, że woda jest w pełni zdatna do kąpieli.

– kąpielisko jest . Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 20°C, temperatura wody wynosi 19°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Badania potwierdzają, że woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Łazy 225B – kąpielisko jest otwarte. Podobnie jak na sąsiednich plażach, turyści mogą cieszyć się bezpieczną wodą o temperaturze 19°C oraz powietrzem rozgrzanym do 20°C przy niemal bezwietrznej aurze (2 m/s).

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie letnie temperatury w innych częściach Pomorza mogą sprzyjać powstawaniu uciążliwych zakwitów, w Łazach plażowicze mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Sytuacja na wybrzeżu bywa dynamiczna, ale na ten moment Łazy pozostają wolne od tego problemu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 16 lipca to idealny czas na relaks nad morzem w Łazach. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i wodzie o temperaturze 19°C, połączonej z łagodnym wiatrem (2 m/s), warunki są wręcz stworzone dla rodzin z dziećmi. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag ratowników dbających o nasze bezpieczeństwo.

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