Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Po przejściu kapryśnego frontu i silnego wiatru, który paraliżował polskie plaże na początku miesiąca, nad morze powrócił upragniony spokój. Dzisiejszy dzień przynosi doskonałe warunki dla osób, które planują relaks nad wodą bez obaw o wysokie fale czy niebezpieczne prądy wsteczne. Na plaży w Dźwirzynie panuje bezpieczna atmosfera, a ratownicy nie mieli podstaw do wywieszenia czerwonej flagi.

Oto szczegółowy raport z jedynego i oficjalnego kąpieliska w tej miejscowości:

Kąpielisko Dźwirzyno: OTWARTE (brak czerwonej flagi).

(brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza: komfortowe 20°C .

komfortowe . Temperatura wody: orzeźwiające 16°C .

orzeźwiające . Prędkość wiatru: zaledwie 2 m/s , co oznacza niemal bezwietrzną, spokojną aurę i brak dokuczliwych fal.

zaledwie , co oznacza niemal bezwietrzną, spokojną aurę i brak dokuczliwych fal. Stan wody: oficjalnie oceniony jako przydatna do kąpieli. Ostatnie badanie sanitarne przeprowadzono 9 lipca, a kolejny rutynowy pobór próbek zaplanowano na 20 lipca.

Niska temperatura wody na poziomie 16°C to bezpośredni skutek niedawnego sztormu oraz zjawiska upwellingu, czyli unoszenia się zimnych mas wody z głębin morza na powierzchnię po silnym wietrze. Dla wielu plażowiczów taka temperatura może być sporym zaskoczeniem, jednak przy tak łagodnym wietrze i braku fal kąpiel może przynieść wspaniałe orzeźwienie.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaży z powodu zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Na kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni bezpieczna i czysta. Co ciekawe, niska temperatura wody (16°C) działa w tym przypadku na korzyść wczasowiczów. Sinice do gwałtownego rozwoju potrzebują silnego nasłonecznienia i znacznie cieplejszej wody, zazwyczaj przekraczającej 20°C. Dodatkowo, chłodniejszy Bałtyk w tym sezonie to także efekt wcześniejszych, dużych wlewów zimnej wody z Morza Północnego, co naturalnie blokuje powstawanie uciążliwych kożuchów sinicowych. Możecie więc bez obaw planować dzisiejsze wejście do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 16 lipca przynosi w Dźwirzynie stabilną, bezpieczną i bardzo przyjemną aurę do plażowania. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura powietrza (20°C) sprzyja długim spacerom i odpoczynkowi na piasku. Choć woda o temperaturze 16°C wymaga stopniowego oswajania i ostrożności, aby uniknąć szoku termicznego, brak fal stwarza świetne warunki do bezpiecznego brodzenia przy brzegu. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do morza zawsze sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do zabawy, ale to ratownicy na miejscu mają ostateczny głos i dbają o Wasze bezpieczeństwo.

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