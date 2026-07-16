Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych nad morzem zapanował upragniony spokój. Na wszystkich oficjalnych kąpieliskach w Chłopach nie obowiązują obecnie żadne zakazy. Warunki są stabilne, co sprawia, że to idealny moment na bezpieczną kąpiel. Zarówno turyści, jak i mieszkańcy mogą w pełni korzystać z uroków bałtyckiej plaży.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych kąpieliskach w dniu 16 lipca 2026 roku:

Chłopy 208B: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , natomiast temperatura wody to 18°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z dnia 14 lipca, a kolejne testy zaplanowano na 22 lipca.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast temperatura wody to . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z dnia 14 lipca, a kolejne testy zaplanowano na 22 lipca. Chłopy 214: Kąpielisko jest otwarte. Podobnie jak na sąsiedniej plaży, termometry wskazują 20°C w cieniu, a woda ma temperaturę 18°C. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Badania z 14 lipca potwierdziły pełne bezpieczeństwo i przydatność wody do kąpieli. Następna kontrola stanu sanitarnego odbędzie się 22 lipca.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitów sinic co roku elektryzuje plażowiczów na polskim wybrzeżu, zwłaszcza w okresie letnich upałów. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym regionie. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano żadnego zakwitu sinic. Woda jest przejrzysta, a badania laboratoryjne z 14 lipca jednoznacznie potwierdziły jej doskonałą jakość pod kątem mikrobiologicznym i biologicznym. Można bez obaw korzystać z kąpieli wodnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Chłopach to kwintesencja spokojnego, letniego dnia. Choć temperatura wody wynosząca 18°C może wydawać się nieco rześka – co ma związek z tegorocznym, chłodniejszym trendem panującym w Bałtyku – to przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 1 m/s) stwarza świetne warunki do orzeźwienia. Warto jednak pamiętać, że pogoda nad polskim morzem potrafi być kapryśna. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest uważne obserwowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń personelu dbającego o nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że bezpieczny wypoczynek to udany wypoczynek!

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