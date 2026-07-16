Groźny alergen w popularnych lodach z Lidla. Ważne ostrzeżenie dla klientów!

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Groźne orzechy w lodach z Lidla
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilny komunikat dotyczący lodów proteinowych Dubai Style Chocolate o pojemności 500 ml. Za ich dystrybucję odpowiadają firmy Motido GmbH oraz Lidl Polska. Jak wynika z informacji GIS, w czterech konkretnych partiach wyrobu odkryto obecność alergenu, o którym nie wspomniano w składzie zamieszczonym na opakowaniu.
Dla konsumentów mających alergię na orzechy nerkowca oznacza to spore niebezpieczeństwo, ponieważ spożycie tego produktu może skutkować nagłą i niebezpieczną reakcją uczuleniową. Warto jednak zaznaczyć, że dla osób zdrowych, niemających alergii na ten składnik, lody są całkowicie bezpieczne i można je jeść bez obaw.
Których partii lodów dotyczy wycofanie?
Z rynku znikają cztery określone partie lodów Gelatelli Dubai Style Chocolate. Należy sprawdzić następujące oznaczenia:
- 24.11.2027 – D2W48J25R2
- 25.11.2027 – D3W48J25R2
- 26.11.2027 – D4W48J25R2
- 27.11.2027 – D5W48J25R2
Wszystkie te wyroby trafiły na półki sklepów sieci Lidl na terenie całego kraju.
Szybka reakcja sieci Lidl
Gdy tylko dystrybutor dowiedział się o potencjalnym zagrożeniu zdrowotnym, podjął szybką decyzję o dobrowolnym ściągnięciu wadliwych lodów ze sklepowych chłodni oraz umożliwieniu klientom ich zwrotu. Stosowna informacja o wycofaniu została opublikowana na oficjalnej stronie lidl.pl, a stosowne ogłoszenia pojawiły się również w stacjonarnych placówkach tej sieci handlowej.
Jednocześnie państwowe organy nadzorujące jakość i bezpieczeństwo żywności wszczęły szczegółowe postępowanie, by wyjaśnić, w jaki sposób doszło do tego niedopatrzenia.
Ostrzeżenie GIS dla uczulonych na orzechy
Główny Inspektorat Sanitarny kategorycznie przestrzega osoby zmagające się z alergią na orzechy nerkowca przed jedzeniem lodów z wymienionych partii. Należy pamiętać, że nawet śladowa ilość alergenu może być wystarczająca, by doprowadzić do bardzo silnej i niebezpiecznej dla zdrowia reakcji.
Osoby, u których orzechy nie wywołują negatywnych objawów, mogą bezpiecznie zjeść zakupiony produkt.
Jak zwrócić lody do sklepu?
Osoby, które nabyły wycofane z obrotu lody, mogą bez przeszkód zanieść je do najbliższego sklepu Lidl. Przedstawiciele sieci handlowej podkreślają, że klienci odzyskają pieniądze bez konieczności okazywania dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego.