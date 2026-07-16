Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają
Osoby spędzające urlop w okolicach Kołobrzegu i Grzybowa mają dziś powody do radości, gdyż lokalna plaża w pełni zaprasza do wypoczynku. Warunki są stabilne, a brak silnego wiatru sprzyja bezpiecznemu plażowaniu. Na tutejszym kąpielisku nie ma żadnych zakazów wejścia do wody, co pozwala w pełni cieszyć się letnim dniem nad Bałtykiem.
- Kąpielisko Grzybowo – woda jest przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości z 9 lipca, kolejny pomiar planowany jest na 20 lipca). Na plaży nie obowiązują żadne ograniczenia. Dzisiejsze pomiary wskazują temperaturę powietrza na poziomie 20°C, natomiast temperatura wody wynosi 18°C. Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojną taflę morza i idealne warunki dla rodzin z dziećmi.
Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację
Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i w pełni bezpieczna pod kątem biologicznym, co potwierdzają oficjalne i aktualne badania służb sanitarnych. Można bez obaw korzystać z kąpieli morskich.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Grzybowie przynosi przyjemne 20°C w cieniu przy bardzo spokojnym morzu i słabym wietrze o prędkości 2 m/s. Choć temperatura wody (18°C) może wydawać się nieco rześka ze względu na ogólne lipcowe trendy prądowe na Bałtyku w tym roku, sprzyja ona bezpiecznemu schłodzeniu się w upalne chwile. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności.