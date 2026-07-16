Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Mamy doskonałą informację dla każdego, kto planuje spędzić czas nad samym brzegiem Bałtyku. Na żadnym z miejskich kąpielisk nie obowiązuje zakaz kąpieli – na masztach nie powiewają czerwone flagi, co oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna i dostępna. Morze jest wyjątkowo spokojne, co zawdzięczamy niemal bezwietrznej aurze. To idealny moment na bezpieczną kąpiel, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Mielnie (dane z 16 lipca 2026 r.):

Mielno 216: woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi 20°C , temperatura wody to 18°C , a wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s .

woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z minimalną prędkością . Mielno 218: stan wody idealny do kąpieli, temperatura powietrza 20°C , temperatura wody 18°C , wiatr zaledwie 1 m/s .

stan wody idealny do kąpieli, temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr zaledwie . Mielno 219: brak przeciwwskazań sanitarnych, temperatura powietrza 20°C , woda ma 18°C , prędkość wiatru wynosi 1 m/s .

brak przeciwwskazań sanitarnych, temperatura powietrza , woda ma , prędkość wiatru wynosi . Mielno Floryda: kąpielisko w pełni otwarte, powietrze nagrzane do 20°C , woda o temperaturze 18°C , wiatr symboliczny – 1 m/s .

kąpielisko w pełni otwarte, powietrze nagrzane do , woda o temperaturze , wiatr symboliczny – . Mielno Krokus: bezpieczna, przydatna do kąpieli woda, temperatura powietrza 20°C , temperatura wody 18°C , wiatr 1 m/s .

bezpieczna, przydatna do kąpieli woda, temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Mielno Morska: woda czysta i dopuszczona do użytku, temperatura powietrza 20°C , temperatura wody 18°C , prędkość wiatru 1 m/s .

woda czysta i dopuszczona do użytku, temperatura powietrza , temperatura wody , prędkość wiatru . Mielno Pionierów: kąpielisko zaprasza plażowiczów – powietrze 20°C, woda 18°C, niemal bezwietrznie (wiatr 1 m/s).

Warto dodać, że oficjalne badania czystości wody przeprowadzone przez sanepid 14 lipca potwierdziły jej doskonałą jakość, a kolejne analizy zaplanowano na 23 lipca, co daje plażowiczom gwarancję pełnego bezpieczeństwa higienicznego.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed zakwitem sinic to największy minus letniego wypoczynku nad Bałtykiem. Mamy jednak świetne wieści: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, a ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 14 lipca nie wykazała żadnych niepokojących parametrów biologicznych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mielnie sprzyja spokojnemu plażowaniu. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i wodzie o temperaturze 18°C, warunki są bardzo komfortowe, a niemal całkowity brak wiatru (zaledwie 1 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura na piasku jest bardzo przyjemna. Choć dzisiejszy dzień upływa pod znakiem bezpieczeństwa i pełnej dostępności plaż, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Słuchaj poleceń ratowników WOPR – to oni na bieżąco dbają o nasze zdrowie i życie nad wodą.

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