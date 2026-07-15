Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Dla wszystkich turystów i mieszkańców odpoczywających w Ustroniu Morskim mamy znakomite wiadomości. Po okresie silniejszego wiatru i wysokich fal, aura nad morzem wyraźnie się uspokoiła. Obecnie na plażach panują doskonałe warunki do rekreacji, a woda w Bałtyku jest bezpieczna dla kąpiących się. Co ważne, tutejsze plaże mogą poszczycić się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi na sezon 2026, co potwierdza ich najwyższy standard bezpieczeństwa, czystości oraz dbałości o infrastrukturę.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w gminie:

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma przyjemne 19°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla morza jest spokojna. Oficjalna ocena jakości wody z 13 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 21 lipca.

– . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma przyjemne 19°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla morza jest spokojna. Oficjalna ocena jakości wody z 13 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 21 lipca. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – OTWARTE . Warunki są tu identyczne: temperatura powietrza to 18°C, wody – 19°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Badania laboratoryjne potwierdzają czystość wody.

– . Warunki są tu identyczne: temperatura powietrza to 18°C, wody – 19°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Badania laboratoryjne potwierdzają czystość wody. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – OTWARTE . Podobnie jak na pozostałych odcinkach plaży, turyści mogą cieszyć się bezpiecznym Bałtykiem o temperaturze 19°C i łagodnym powietrzem (18°C). Lekki wiatr (2 m/s) gwarantuje komfortowy wypoczynek na piasku.

– . Podobnie jak na pozostałych odcinkach plaży, turyści mogą cieszyć się bezpiecznym Bałtykiem o temperaturze 19°C i łagodnym powietrzem (18°C). Lekki wiatr (2 m/s) gwarantuje komfortowy wypoczynek na piasku. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – OTWARTE. Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych. Termometry wskazują 18°C w powietrzu i 19°C w wodzie przy bardzo spokojnym morzu (wiatr 2 m/s). Stan sanitarny wody pozostaje bez zarzutu.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Temat sinic co roku elektryzuje urlopowiczów nad Bałtykiem, zwłaszcza że w tym sezonie pierwsze zakwity na polskim wybrzeżu pojawiły się wyjątkowo wcześnie z powodu słonecznej wiosny i fal upałów. Choć doniesienia te mogą budzić niepokój, a czerwone flagi z powodu cyjanobakterii musiały zostać wywieszone w innych częściach kraju, jak choćby w Sopocie czy Gdyni, to w Ustroniu Morskim nie odnotowano żadnego zakwitu sinic. Wszystkie monitorowane kąpieliska w gminie są całkowicie wolne od tych mikroorganizmów. Badania przeprowadzone przez inspekcję sanitarną jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda sprzyja przede wszystkim miłośnikom spokojnego, bezpiecznego wypoczynku. Przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C i wodzie osiągającej 19°C, Bałtyk oferuje orzeźwiające, ale komfortowe warunki. Prawie bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 2 m/s) minimalizuje ryzyko powstawania niebezpiecznych prądów wstecznych, które jeszcze niedawno paraliżowały kąpieliska w regionie. Pamiętajmy jednak, że warunki nad morzem potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Dlatego złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie koloru flagi wywieszonej przez ratowników oraz stosowanie się do ich komunikatów. Tylko kąpiel pod okiem profesjonalistów na strzeżonych plażach gwarantuje w pełni bezpieczne i udane wakacje.

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