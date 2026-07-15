Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-15 11:25

Środa, 15 lipca 2026 roku, wita wypoczywających w Dźwirzynie przeważnie słoneczną i bardzo stabilną aurą, która idealnie sprzyja spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Jedyne oficjalne kąpielisko w miejscowości jest dziś w pełni dostępne dla spragnionych relaksu wczasowiczów. Letni klimat nadmorskiego kurortu dodatkowo podgrzewają startujące właśnie dzisiaj w Dźwirzynie środowe koncerty szantowe oraz trwający Festiwal Indii.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Dźwirzynie. O warunkach nad wodą przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Dla wszystkich, którzy wybrali dziś wybrzeże w Dźwirzynie, na plażowiczów czekają doskonałe informacje – plaża zachęca do bezpiecznego korzystania z uroków Bałtyku. Ratownicy potwierdzają, że stan wody jest doskonały, a brak czerwonej flagi oznacza, że wejście do morza jest w pełni dozwolone.

Oto szczegółowy raport z warunków panujących na miejscu:

  • Kąpielisko DźwirzynoOTWARTE. Woda w tym rejonie jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdza ostatnia oficjalna ocena sanitarna. Temperatura wody wynosi obecnie 18°C, natomiast powietrze nagrzało się do 19°C. Bezpieczeństwo i komfort wypoczynku dodatkowo podnosi spokojne morze – wiatr wieje z łagodną prędkością zaledwie 3 m/s, co wyklucza wysokie fale i sprzyja bezpiecznej rekreacji w wodzie.

Świetne warunki do plażowania zbiegają się w czasie z licznymi atrakcjami przygotowanymi dla turystów, takimi jak chociażby plenerowa nauka tańca Latino na plaży przy jednym z lokalnych hoteli.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic powraca w każdym sezonie letnim jako jedno z głównych zmartwień turystów, jednak w Dźwirzynie nie ma obecnie powodów do obaw. Na monitorowanym kąpielisku nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 9 lipca, potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 20 lipca, co pozwala na w pełni bezpieczne i beztroskie korzystanie z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując aktualne warunki: umiarkowana temperatura powietrza (19°C) oraz woda o temperaturze 18°C w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (3 m/s) stwarzają stabilne warunki do wakacyjnego relaksu. Zaufany przewodnik przypomina jednak o najważniejszej zasadzie bezpiecznego urlopu: zawsze należy kontrolować kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody i bezwzględnie stosować się do komunikatów oraz poleceń ratowników pełniących dyżur na plaży.

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