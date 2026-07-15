Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Dzisiejsze dane potwierdzają idealne warunki dla tych, którzy planowali wejście do wody. Na plaży w Grzybowie nie obowiązują żadne ograniczenia, a nadzór ratowniczy nie zgłasza powodów do wywieszenia czerwonej flagi. Choć temperatura powietrza nie bije rekordów ciepła, to zrównanie jej z temperaturą wody sprawia, że wejście do fal nie grozi gwałtownym szokiem termicznym. Spokojny wiatr sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi całej rodziny.

Oto szczegółowe warunki na monitorowanym kąpielisku:

Kąpielisko Grzybowo – OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma również przyjemne 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 3 m/s (północny/północno-wschodni) nie powoduje wysokich fal. Oficjalna ocena przydatności wody do kąpieli z dnia 9 lipca potwierdziła jej doskonałą jakość, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 20 lipca.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze obawiający się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów mogą odetchnąć z ulgą. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają najświeższe kontrole sanitarne. Można bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, środa przynosi stabilną, choć nieco rześką aurę z temperaturami rzędu 19°C zarówno w powietrzu, jak i w wodzie, przy bardzo łagodnym wietrze 3 m/s. Choć warunki są sprzyjające, warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników. Sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmieniać się dynamicznie, dlatego stosowanie się do poleceń ratowników to podstawa udanego i bezpiecznego urlopu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie